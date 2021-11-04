"Слуга народу" обізвав Арахамію "Мауглі з дуже зелених джунглів"

Дмитрук порівняв Арахамію з Мауглі / скріншот

Нардеп від Слуги народу Артем Дмитрук заявив, що не змінював політичних поглядів і залишається вірним ідеології, з якої йшов у політику, розповів він у коментарі Telegram-каналу Pavlovsky News.

Дмитрук спочатку сказав, що не розуміє, якою мовою розмовляє Арахамія, і порівняв його з Мауглі "із дуже зелених джунглів".

Потім нардеп заявив, що за зелену футболку на вулиці зараз можуть побити за тарифи, ФОП, відсутність ліжко-місць і кисню в лікарнях, а також інші складнощі в суспільстві. Дмитрук припустив, що Арахамія дуже давно не з'являвся на вулиці, не спілкувався з людьми і не намагався вирішити їхні проблеми.

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"Моя ідеологія не змінювалася протягом цих двох років. Мої погляди, моє ставлення з людьми, моя взаємодія з людьми, моя робота на окрузі не змінювалися. А ось ваші погляди, позиції, ідеологія кардинально змінились. Тому рішення за вами", - підкреслив нардеп.

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4 листопада 2021 року голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що наступного тижня буде розглянуто питання виключення Артема Дмитрука зі складу фракції.

При цьому 7 жовтня Артем Дмитрук не голосував за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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