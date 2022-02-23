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Смерть Єлизавети II: у Букінгемського палацу є план на випадок кончини монарха

23 лютого 2022, 18:02

Що буде, якщо "завалиться Лондонський міст"?

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Похорон королеви Єлизавети II: детальний план на випадок смерті монарха / gettyimages.com

Букінгемський палац спростовує чутки про смерть 95-річної королеви Єлизавети II. Вінценосна особа живе на зло недоброзичливцям.

Однак, на випадок смерті монаршої особи в Британії існує чіткий план дій, розрахований на 10 днів. Його називають "операція Лондонський міст".

З чуток Букінгемський палац повідомить про смерть Єлизавети II кодом: "Лондонський міст звалився", за першим рядком народної британської пісні.

Похорон королеви Єлизавети II: детальний план

  • День смерті (D-Day)

Після смерті королеви сім'я повідомляє про це її особистому секретарю, який у свою чергу сповіщає прем'єр-міністра.

Далі про смерть Єлизавети II дізнається вище керівництво країни - члени Таємної ради, верхівка Збройних сил та ін. Їм відправлять послання: "Нам щойно повідомили про смерть Її Величності Королеви. Потрібна обачність".

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Після цього до відома будуть поставлені інші міністри та державні служби.

Потім черга британських ЗМІ. До них вийде королівська сім'я з офіційною заявою.

З цього починається підготовка до похорону королеви Єлизавети II. Відспівування відбудеться у Вестмінстерському абатстві через 10 днів після смерті монарха, поховання - в сімейному склепі поруч з принцом Філіпом.

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Єлизавета II буде похована в сімейному склепі поруч з чоловіком, принцом Філіпом / gettyimages.com

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У день смерті королеви парламент відкликають, Міноборони організовує салют, в соборі Святого Павла в Лондоні проводиться поминальна служба для урядової верхівки Британії.

О 18:00 принц Чарльз виступає перед народом по телебаченню.

  • Перший день після смерті королеви (D-Day + 1)

О 10 ранку в палаці Сент-Джеймс принц Чарльз буде оголошений високопоставленими членами уряду новим королем Великобританії (офіційна коронація відбудеться пізніше).

О 15: 30 пройде перша аудієнція у новопроголошеного суверена, на якій буде присутній прем'єр-міністр і чиновники з Кабміну. Дія парламенту зупиняється на 10 днів.

  • День другий (D-Day+2)

Присвячений доставці тіла королеви в Лондон, в Букінгемський палац при необхідності.

  • День третій (D-Day+2)

Король Чарльз приймає співчуття у Вестмінстер-холі, потім відвідує шотландський парламент і службу в соборі Святого Джайлса в Единбурзі.

  • День четвертий (D-Day+3)

Король Чарльз відвідує Північну Ірландію, приймає співчуття в замку Хіллсборо і присутній на поминальній службі в соборі Святої Анни в Белфасті.

Проводиться репетиція жалобної ходи з труною королеви з Букінгемського в Вестмінстерський палац.

  • День п'ятий (D-Day+4)

Церемоніальний маршрут по Лондону з труною Єлизавети II. Його доставлять з Букінгемського палацу в Вестмінстерський палац. Там же відбудеться поминальна служба.

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Похорон Королеви-матері в березні 2002 року Єлизавети Боуз-Лайон / gettyimages.com

  • День шостий (D-Day+5)

Труну розміщують у Вестмінстерському залі, де вона буде стояти 3 дні. За цей час піддані і гості зможуть попрощатися з Єлизаветою II. Лише одну годину на добу труна буде недоступною для відвідувачів.

  • День сьомий-дев'ятий (D-Day + 6-D-Day + 9)

Майбутній король Великобританії відправляється в Уельс - приймати співчуття від місцевого парламенту і наносити офіційні візити майбутнім підданим. Після цього відбудеться служба в соборі Ліандафф в Кардіффі.

Також шостий день буде присвячений репетиції похоронної процесії.

  • День десятий ( D-Day + 9) - День національної жалоби

Починаються державні похорони королеви у Вестмінстерському абатстві. о 12.00 по всій країні оголошено двохвилинне мовчання.

Після цього відбудеться урочиста похоронна служба в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де і буде похована королева.

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Єлизавета II Принц Чарльз Королева Британії
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