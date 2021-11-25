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Смертельна ДТП у Харкові: допитали матір "мажора" на Infiniti

25 листопада 2021, 19:12

Нещодавно Марина Дегтяр приїхала з-за кордону, і слідчий зміг її допитати. Правда не ясно, що саме жінка розповіла про цю справу.

Микола Харківський
Мати Харківського дала свідчення / suspilne . media

Сьогодні мати 16-річного Миколи Харківського, який на великій швидкості за кермом Infiniti скоїв ДТП, в результаті якого загинув чоловік, дала свідчення слідчому, повідомляє Суспільне.

Нещодавно Марина Дегтяр приїхала з-за кордону, і слідчий зміг її допитати. Правда не ясно, що саме жінка розповіла про цю справу.

Начальник облуправління поліції Станіслав Перлін заявив, що наразі триває досудове слідство. Після цього справу скерують до суду.

За словами прокурора Харківської області Олександра Фільчакова, справу передадуть до суду протягом двох місяців.

Смертельна ДТП у Харкові

Нагадаємо, 27 жовтня автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості по вулиці Одеській, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом авто намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

У результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні. Наразі підозрюваний 16-річний Микола Харківський перебуває у СІЗО.

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ДТП новини Харкова
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