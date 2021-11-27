ЗМІ зробили тривожну заяву щодо запуску Північного потоку-2

Північний потік 2 можуть запустити без сертифікації / Фото Reuters

Газопровід Північний потік-2 за певних обставин може розпочати роботу, не чекаючи на завершення процесу сертифікації, повідомляє Handelsblatt.

Німецьке федеральне мережеве агентство (BNA) відзначає, що при запуску без сертифікації загрожує штраф близько 1 млн євро.

Джерела видання зазначили, що подібні приклади були в минулому. Наприклад, трубопроводи NEL і EGL 401 вводилися в експлуатацію до прийняття рішення про сертифікацію.

Штраф за введення в експлуатацію газопроводу в Німеччині назвали прийнятним, враховуючи що вартість всього проєкту Північний потік-2 становить близько 10 млн євро.

"Враховуючи постійно високий рівень цін на газ, у оператора може виникнути спокуса швидко запустити трубопровід, тим більше що це заощадить "Газпрому" транзитні збори за прохід газу через Україну", - йдеться в матеріалі.

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Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН (німецький регулятор, - ред.) прийняло рішення про припинення сертифікації компанії-оператора російської магістралі Північний потік-2.

У Німеччині заявили, що структура власності проекту СП-2 не відповідає нормам національного законодавства.

Регулятор вимагає, щоб компанія Nord Stream AG створила в Німеччині підзвітну німецькому законодавству компанію, яка повинна стати власником тієї ділянки труби, яка проходить по території держави.

До тих пір, поки вимога німецького регулятора не буде виконана, сертифікація Північного потоку - 2 не відновиться.

У Нафтогазі сказали, що Росія намагається створити в Німеччині дочірню компанію, яка стане оператором тільки німецької ділянки труби. За словами глави НАК Юрія Вітренко, це "юридичний трюк" з боку Газпрому. Він закликав США ввести санкції проти нової "компанії-оператора" Північного потоку-2.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков підкреслив, що Росія готова виконати всі вимоги німецького регулятора з метою якнайшвидшого запуску газопроводу СП-2.