Снігопад у столиці: "злетіли" ціни на таксі, а в метро вишикувалися черги

Сьогодні ввечері в Києві почався сильний снігопад, який майже відразу паралізував рух транспорту.
Сьогодні ввечері в Києві розпочався сильний снігопад, який майже відразу паралізував рух транспорту. Через істотне навантаження в столиці різко зросли ціни на таксі, РБК-Україна із посиланням на дані різних компаній.
Таксі з правого берега на лівий в популярних таксі-сервісах обійдеться майже в 500 гривень, залежно від місця посадки і призначення.
З центру в Оболоні вартість таксі коливається від 300 до 500 гривень. Приблизно стільки ж буде коштувати таксі з центру на ВДНГ.
Якщо ж брати не популярні сервіси, то таксі з центру на Оболонь і Позняки коштуватиме від 150 до 250 гривень.
А ось "преміум" в усіх напрямках стартує від 1000 гривень.
У метро Києва ввечері 20 грудня утворилися черги. Люди змушені спуститися в підземку через злетіли ціни на таксі.
Стовпотворіння помічено на станції метро "Політехнічний інститут". Тут люди змушені чекати у вестибюлі, щоб потрапити на платформу.
Аналогічна ситуація спостерігається і на інших станціях столичної підземки.
Погода в Києві
У Києві у вівторок очікується значне похолодання, температура вночі знизиться до 9-11° морозу, а вдень до 7-9°, а на дорогах столиці очікується ожеледиця (і рівень небезпеки, жовтий).
Зазначається, що у вівторок у столиці також очікується невеликий сніг. 22-23 грудня в місті збережеться холодна погода з температурою вночі 11-13° морозу, вдень 6-8° морозу.
У КМДА нагадують, що в Києві вже почали роботу пункти обігріву, в які може звернутися кожен, хто потребує морозні дні.
Читайте також:
- Погода різко зміниться: українцям дали крижаний прогноз і назвали терміни
- В Україні погіршиться погода: де очікуються дощі та туман
- Сніг буде в дефіциті: синоптик уточнив, якої погоди в Україні чекати до кінця грудня
- Україну атакує небезпечна погода з новим "сюрпризом"