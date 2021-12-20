Снігопад у столиці: "злетіли" ціни на таксі, а в метро вишикувалися черги

Таксисти накрутили ціни на проїзд / УНІАН

Сьогодні ввечері в Києві розпочався сильний снігопад, який майже відразу паралізував рух транспорту. Через істотне навантаження в столиці різко зросли ціни на таксі, РБК-Україна із посиланням на дані різних компаній.

Таксі з правого берега на лівий в популярних таксі-сервісах обійдеться майже в 500 гривень, залежно від місця посадки і призначення.

З центру в Оболоні вартість таксі коливається від 300 до 500 гривень. Приблизно стільки ж буде коштувати таксі з центру на ВДНГ.

Якщо ж брати не популярні сервіси, то таксі з центру на Оболонь і Позняки коштуватиме від 150 до 250 гривень.

А ось "преміум" в усіх напрямках стартує від 1000 гривень.

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У метро Києва ввечері 20 грудня утворилися черги. Люди змушені спуститися в підземку через злетіли ціни на таксі.

Стовпотворіння помічено на станції метро "Політехнічний інститут". Тут люди змушені чекати у вестибюлі, щоб потрапити на платформу.

Аналогічна ситуація спостерігається і на інших станціях столичної підземки.

Погода в Києві

У Києві у вівторок очікується значне похолодання, температура вночі знизиться до 9-11° морозу, а вдень до 7-9°, а на дорогах столиці очікується ожеледиця (і рівень небезпеки, жовтий).

Зазначається, що у вівторок у столиці також очікується невеликий сніг. 22-23 грудня в місті збережеться холодна погода з температурою вночі 11-13° морозу, вдень 6-8° морозу.

У КМДА нагадують, що в Києві вже почали роботу пункти обігріву, в які може звернутися кожен, хто потребує морозні дні.

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