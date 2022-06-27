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Нищівна психологія: ТОП-5 типових жіночих помилок, які руйнують відносини

27 червня 2022, 05:17

Як не бути слоном в посудній лавці своєї любові? Доведеться відмовитися від деяких вельми згубних звичок.

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Жіночі помилки, які руйнують відносини / Колаж - depositphotos.com / pixabay.com

Є маса способів зберегти і зміцнити відносини, але існує ще більше помилок, які ми здійснюємо щодня, тим самим непомітно направляючи човен нашого кожання прямісінько на дно.

Жіночі помилки, які руйнують відносини, при цьому, нітрохи не страшніше чоловічих, проте, безумовно, більш винахідливі.

Главред розповість, чого слід уникати, якщо ви зацікавлені в тому, щоб не зруйнувати свої відносини дощенту.

1. "Ти мені, я - тобі"

Любов безкорислива. Це варто засвоїти, пам'ятати і використовувати на всіх етапах романтичних відносин – навіть якщо ви тільки познайомилися, або живете в шлюбі не один десяток років. Робіть приємне своєму чоловікові, даруйте тепло і турботу не тому, що ви очікуєте отримати те ж, або навіть щось матеріальне і відчутне, натомість. Не варто потворити свою любов до чоловіка торгово-ринковими відносинами, і продавати себе кожен раз за скляні намиста. Можливо, сильній половині людства, часом, і не вистачає емпатії, але нещирість вони відчувають. До того ж, як би ви відчували себе на його місці, якби постійно ловли себе на тому, що вас люблять не без оглядки, але завжди з якоюсь умовою?

2. Маніпуляція почуттям провини

"Що сталося? - Нічого!" - подібна розмова може тривати годинами: жінка ходить чорніше хмари, чоловік злякано ховається по кутах, періодично роблячи боязкі спроби дізнатися, чим же він так завинив. Якийсь час по тому він готовий зробити і зізнатися в чому завгодно, аби ця мовчазна блокада закінчилася. Знайоме? Відмінно! Можна сказати навіть більше - цей прийом працює. Ви привертаєте увагу чоловіка, змушуєте його ловити кожне ваше слово і мчати задовольняти всі ваші бажання... АЛЕ. Підживлюючи відносини з чоловіком одним лише негативом, ви отримаєте такий самий негатив у відповідь, і партнера, який з часом навіть перестане у вас питати, що у вас сталося, якщо вам дійсно погано і потрібна його підтримка. Якщо ви чимось засмучені або ображені, і якщо ви дійсно хочете, щоб таке не повторювалося надалі, навчіться промовляти свої образи, а не маніпулювати живою людиною, як лялечкою з пластиліну.

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Як жінка руйнує відносини? / pixabay.com

3. Обговорювати сімейні проблеми з чужими

Одна з найгірших речей, яку ви можете зробити для своїх відносин з чоловіком. Близькі люди, безумовно, завжди вас вислухають, дадуть корисну пораду, втішать. Але уявіть собі ситуацію: подруга прибігає до вас в сльозах, і розповідає, що її коханий – найжахливіший тип на світі і заподіяв їй смертельну образу. Коли крізь схлипування і завивання ви продираєтеся до суті, вам стає ясно, що трагедія не настільки велика, а проблема – вирішувана. Але ви вже заочно недолюблюєте обранця подруги. І навіть після того, як вони помиряться, вона все забуде і пробачить, він у вас буде асоціюватися лише з тим горем, з яким до вас прийшла близька людина. Неприємний осад залишається, і, як накип на чайнику, має властивість накопичуватися. А тепер подумайте, скільки гидот, нехай навіть і на емоціях, ви розповіли про свого чоловіка своїм рідним і друзям. І хай вони і приймають ваш вибір, але рано чи пізно хтось все ж вирішить вклинитися в ваші відносини, а це вже проблема серйозніша за бажання виплеснути свій миттєвий негатив.

4. Приймати його, як належне

Ніколи не втомлюйтеся дякувати своєму чоловікові. Пам'ятайте, що кожну дрібницю він робить чудово, а все, що стосується вас – з любов'ю. Адже жінка для чоловіка - головний мотиватор. Жарт про дружину рядового і генеральшу – абсолютно не жарт. Потрібно любити свого чоловіка за маленькі звершення так само сильно, так і за великі подвиги. Тому що чоловіка неможливо "перелюбити" або любити занадто сильно. А недолюбити - цілком реально.

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Що не можна робити в стосунках з чоловіком / pixabay.com

5. Мовчати про свої бажання

Можна нескінченно дутися, зеленіти від надії, натякаючи чоловікові на те, що ви хочете, ображатися, що він не вгадав, і так по колу. А можна підійти і сказати своєму благовірному в лоб про свої бажання. Проста істина полягає в тому, що чоловіки погано розуміють навіть найпрозоріші натяки. А читати ваші думки вони не вміють, та й не зобов'язані. Сказати чоловікові, з яким ви в стосунках, чого ви конкретно хочете, будь то подарунок на річницю, або постільний експеримент, не соромно. Соромно картати його за те, чого він не зробив. Тому варто для себе вирішити: ви дійсно хочете отримувати від обранця бажане, або просто хочете мати невичерпне джерело приводів для сварки?

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