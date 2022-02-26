Сотні російських медиків вимагають Путіна зупинити війну з Україною

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Російські лікарі направили відкритий лист президенту РФ Путіну.

Сотні медиків просять його про завершення військових дій на Україні

"Війна забере безліч життів, покалічить стільки доль, що ми не встигнемо допомогти при всіх можливих зусиллях. Кричати від болю, волаючи до матерів всі будуть на одній мові.

... Якими б благими цілями не виправдовувалося застосування смертельної зброї, вона залишається смертельною. Смертельною, викликачою біль і страждання.

Тому, слідуючи своїм клятвам і зберігаючи гуманне і рівноправне ставлення до всіх життів, ми вимагаємо негайного припинення всіх операцій із застосуванням смертельної зброї", - так формулюють свій погляд на вторгнення російських військ на територію України.

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