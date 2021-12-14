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Спецоперація під Києвом: подробиці штурму квартири зі стрільцем

14 грудня 2021, 22:10

За попередньою інформацією, чоловік відкрив вогонь по робітникам, які проводили роботи поруч з його будинком.

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Стрілянина і затримання під Києвом-подробиці / фото Нацполіції

Сьогодні під Києвом у Вишневому 37-річний чоловік відкрив вогонь у напрямку людей. Щоб затримати стрілка, поліцейським довелося штурмувати відразу дві квартири, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

За попередньою інформацією, чоловік відкрив вогонь по робітникам, які проводили роботи поруч з його будинком. До місця подій одразу прибули група реагування, спецпризначенці та кримінальна поліція.

"Правоохоронці попередили жителів про небезпеку і провели блокування місцевості. Була терміново введена спецоперація і проведено штурм квартири", - пише пресслужба.

За словами начальника поліції Київської області Андрія Небитова, силовики виламали двері і затримали злочинця. Виявилося, що чоловік переміщався між двома квартирами, в одній з яких була зброя.

"Зловмисником виявився 37-річний уродженець Луганщини, який зараз проживає на Київщині", - пише преслужба.

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Згідно ч. 4 ст.295 Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до семи років.

Стрілянина у Вишневому

Раніше Главред писав про те, що в місті Вишневе Київської області чоловік стріляв по людях, а потім закрився в квартирі.

Він зробив кілька пострілів у напрямку людей, повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

"Сьогодні о 12:00 невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у напрямку людей, після чого замкнувся в одній з квартир багатоповерхівки", – йдеться в повідомленні.

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Київська область глава Нацполиции стрільба
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