Список дезінформаторів у Telegram: Центр протидії дезінформації попереджає про провокації

/ IBTimes UK

Центр протидії дезінформації в Україні опублікував список дезінформаторів у месенджері Telegram.

Там також закликають не піддаватися на провокації цих каналів, так як їх мета - сіяти паніку.

"Публікуємо список Telegram-каналів, які активно поширюють дезінформацію та беруть участь в кампаніях з дестабілізації ситуації в Україні.

Ще раз нагадуємо, що це - ворожі канали! Інформаційні ресурси, підконтрольні РФ, вже переросли статус пропагандистів. Їхня підривна діяльність спрямована на цивільне населення України та має єдину мету – посіяти страх та паніку серед українців.

Це є нічим іншим, ніж тероризм – інформаційний тероризм. Усі, хто поширює дезінформацію та фейки, лише сприяє відверто терористичній діяльності РФ", - йдеться в заяві.

Реклама

/ facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd

Раніше МВС відзвітували про поточну ситуацію в областях України, які зазнали атаки російських військ.