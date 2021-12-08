США та Євросоюз домовилися покарати Путіна у разі військової агресії

Ентоні Блінкен домовився з ЄС про покарання для Росії / Reuters

Америка і Євросоюз домовилися покарати Росію в тому випадку, якщо вона зважитися на вторгнення в Україну, пише пресслужба Держдепу США.

"Блінкен і Мішель також погодилися з необхідністю швидко і жорстко покарати Росію в разі ескалації її агресії в Україні", - йдеться в повідомленні відомства за підсумками пеерговров держсекретаря США Ентона Блінкена і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

При цьому наголошується, що два лідери підтвердили підтримку США і Євросоюзу суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

"Вони розділили заклопотаність щодо нарощування Росією військової потужності навколо України і підкреслили необхідність для Росії деескалації і повернення до дипломатії, включаючи повне виконання Мінських угод, які є найкращим засобом для вирішення конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Позиція США щодо небезпеки вторгнення військ Росії в Україну

Держсекретар Ентоні Бланкен раніше сказав, що США запустять нові економічні обмеження проти Москви у разі нового військового вторгнення Росії в Україну. Вашингтон має намір вжити жорстких заходів, які не були задіяні в 2014 році.

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Американський дипломат, колишній посол в Україні Джон Гербст заявив, що США готові підтримати Київ військовою технікою і новими санкціями проти РФ. Причому якщо Росія все ж таки зважиться на військову операцію проти української держави, проєкт Північний потік-2 очікує крах.

7 грудня відбулися переговори президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна. Господар Білого дому засудив напружену ситуацію в українських військ і пригрозив Москві новими економічними та іншими санкціями у разі посилення агресії проти України.

За підсумками переговорів Байдена і Путіна у Білому домі підкреслили, що США дійсно готові перейти до заходів впливу на Росію, які не застосовувалися на початку російсько-українського конфлікту.

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