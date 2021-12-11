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США та Німеччина налякали Росію "сильною відповіддю" у разі агресії

11 грудня 2021, 18:24

Під час розмови сторони обговорили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Ентоні Блінкен
Сторони обговорили агресію з боку Росії / Фото Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен з новим головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок підняли питання агресії проти України з боку Росії, повідомляє пресслужба Білого дому.

Чиновники прийшли до висновку, що в разі екскалії Кремля - необхідна рішуча відповідь.

Під час розмови сторони обговорили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед агресією з боку Росії.

Домовилися про рішучу відповідь у разі продовження ескалації.

Про що ще говорили Блінкен і Бербок:

  • про боротьбу з пандемією коронавірусу;
  • про вирішення кліматичної кризи в світі;
  • про відстоювання демократії та прав людини у світі;
  • про пріоритети Німеччини в період її головування в G7 в 2022 році.

Міністерська зустріч G7 почалася ще 10 грудня і триватиме до 12 числа поточного місяця в Ліверпулі.

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ЄС і США покарають Росію у разі нападу на Україну

Під час переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем був укладений договір.

"Блінкен і Мішель також погодилися з необхідністю швидко і жорстко покарати Росію в разі ескалації її агресії в Україні", - йдеться в повідомленні прес-служби Держдепу США.

При цьому наголошується, що два лідери підтвердили підтримку США і Євросоюзу суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

"Вони розділили заклопотаність з приводу нарощування Росією військової потужності навколо України і підкреслили необхідність для Росії деескалації і повернення до дипломатії, включаючи повне виконання Мінських угод, які є найкращим засобом для вирішення конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

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