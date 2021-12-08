США не відправлятимуть військових в Україну - Байден

Джо Байден висловився про озброєння США Україні / Фото Reuters

Америка на сьогодні не розглядає використання своїх збройних сил у зв'язку з нарощуванням російських військових біля кордонів України, заявив президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів, пише ТАСС.

У глави Білого дому поцікавилися, чи готується влада до введення американських військ на територію України через можливе вторгнення Росії.

"Це не розглядається", - відповів Байден, додавши, що принцип колективної оборони НАТО не поширюється на Україну.

Він також підкреслив, що попередив президента РФ Володимира Путіна про готовність США ввести суворі економічні санкції у разі вторгнення в Україну.

"Я був дуже прямолінійний (під час переговорів з Путіним 7 грудня, - ред.)... Він (Путін, - ред.) був ввічливим, але я ясно дав зрозуміти, що, якщо він дійсно вторгнеться в Україну, будуть серйозні наслідки, економічні наслідки, подібних до яких ніколи не було", - сказав Байден.

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Також стало відомо, що американський президент розраховує, що до 10 грудня зможе повідомити про подальші контакти США з Росією.

"Ми сподіваємося, що до п'ятниці зможемо оголосити про те, що у нас будуть зустрічі (з Росією, - ред.) на високому рівні", - заявив Байден.

За його словами, в переговорах можуть взяти участь деякі країни-члени НАТО.

"Мінімум чотири наших великих союзника по НАТО братимуть участь в обговоренні з Росією її побоювань, пов'язаних з Альянсом... Це дозволить знизити напруженість на східному фланзі", - зазначив Байден.

Переговори Путіна і Байдена

Президент США Джо Байден 7 грудня провів відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним.

В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

"Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників ескалацією сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Джо Байден підтвердив Путіну свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликав до деескалації і повернення до дипломатії.

Обидва президенти дали доручення своїм командам продовжити діалог з приводу ситуації навколо України.

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