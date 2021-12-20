США нададуть свій список у відповідь на пропозиції Росії - Держдеп

США представлять Росії свій перелік занепокоєнь / Getty Images

США передадуть Росії свій перелік занепокоєнь у відповідь на "гарантії безпеки".

Влада країни заявила про те, що не бачить з боку російської сторони кроків, які б зменшили стурбованість щодо ситуації біля кордонів України, сказав представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу.

"Як всі знають, Росія представила свій перелік стурбованостей діями США і НАТО. Ми маємо намір разом з європейськими союзниками і партнерами представити свої стурбованості діями Росії, які, як ми вважаємо, завдають шкоди нашим спільним інтересам і цінностям", - зазначив Прайс.

Він зазначив, що переговори з безпеки в ЄС можна вести виключно за участю європейських країн.

"Не буде жодних переговорів щодо європейської безпеки без наших європейських союзників і партнерів. Поки ми не бачили нічого, що знизило б нашу стурбованість у зв'язку з ситуацією навколо України", - підкреслив Прайс.

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Він також пояснив, що Штати готові обговорювати з Росією проблеми безпеки в Європі, але інформації про конкретні контакти з цього питання поки відсутні.

"Ми ясно сказали, що готові до дипломатичної роботи по різних каналах. Але поки повідомити мені нема про що. Росія представила свої стурбованості, у нас є свої. Коли ми будемо мати додаткові деталі про те, як ми будемо це все обговорювати, ми повідомимо", - резюмував представник Держдепартаменту США.

Ультиматум Росії НАТО

Нагадавши, Міністерство закордонних справ РФ у п'ятницю, 17 грудня, опублікувало ініційовані Москвою і передані Вашингтону проєкти російсько-американського договору про гарантії безпеки і угоди про заходи забезпечення безпеки Росії і НАТО. Російська держава очікує початок переговорів з США щодо проектів угод.

У проектах договорів йдеться про те, що Росія наполягає на виключенні подальшого розширення Альянсу на схід і приєднання України до блоку колективної безпеки заходу. Також Москва і Вашингтон, згідно з пропозицією росіян, не повинні використовувати території інших країн для нападу один на одного.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. Він підкреслив, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе відповідно до Статуту ООН. "У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті", - сказав генсек НАТО.

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