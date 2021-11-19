США пригрозили Путіну через маневри на кордоні з Україною

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У США дуже стурбовані продовженням нарощування російських військ поруч із кордоном України і попереджають Кремль про серйозні наслідки в разі агресії, сказала тимчасова перевірена в справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю для Суспільного.

За словами Квін, також Штатам не подобаються агресивні заяви президента Росії Володимира Путіна та інших високопоставлених чиновників Кремля, в яких вони знецінюють суверенітет і територіальну цілісність України.

"Я також хочу сказати, що ми стурбовані не тільки через нарощування військ, а й через агресивні заяви президента Путіна та інших російських чиновників. У великій кількості подібних заяв йдеться про те, що Україна – не незалежна держава, не має права вирішувати за себе, за свої майбутні союзи, і про те, що Україна не має власну територіальну цілісність, щоб її захищати", - заявила Квін.

На думку тимчасової перевіреної у справах США в Україні, відповідні заяви є дестабілізуючим фактором. Водночас будь-яка агресія з боку Росії-матиме серйозні для країни наслідки.

"Ми працюємо з Україною і спостерігаємо за всім дуже уважно, і ми показуємо Росії, що будь - яка агресія з її боку матиме наслідки", - додала Квін.