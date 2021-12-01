Нуланд закликала укласти "різдвяне" перемир'я / Reuters

У Держдепартаменті США закликали Росію і Україну негайно укласти "різдвяне перемир'я", заявила у середу, 1 грудня, заступник держсекретар Вікторія Нуланд на Київському безпековому форумі.

"Ми бачимо, що наближаються різдвяні свята. Очікуємо що, можливо, буде відновлено повне припинення вогню, обмін ув'язненими, відновлення роботи пропускних пунктів. І ми закликаємо і Москву, і Київ до співпраці і спільного вироблення пакету заходів, в першу чергу, щодо припинення вогню в контексті різдвяних свят. Це був би дуже гарний початок", - сказала Нуланд.

Вона зазначила, що США можуть зіграти допоміжну роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

"Переговори зайшли в глухий кут, і обидві сторони роблять все для того, щоб затягувати обговорення великих елементів. Чи хоче Путін дійсно повернути Донбас? Ми не знаємо, але ми віримо в це і думаємо, що США можуть зіграти допоміжну роль, як ми це робили раніше", - говорить Нуланд.

Вона додала, що альтернативі Мінським угодам немає.

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"Треба починати щось робити, а не просто говорити про Мінські угоди. Це вимагає інтенсивної співпраці, політичної волі та громадської підтримки", - додала Нуланд.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше повідомили, що РФ стягує свої війська до кордонів України. Причому свої аргументи вони підкріпили супутниковими знімками, на яких було встановлено пересування військ РФ.

Північноатлантичний альянс зафіксував серйозне скупчення військ Росії біля кордонів України. У колективному блоці безпеки Заходу не виключають сценарію, при якому росіяни підуть війною проти українців.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що дії Москви пов'язані з нібито загрозою Північноатлантичного альянсу біля кордонів Російської держави.

Журналісти німецького інформагентства Reuters провели опитування серед експертів з Росії та Заходу, внаслідок якого дійшли висновку про те, що Москва навряд чи піде війною проти Києва. Цілком можливо, російська влада військовими маневрами показує свої "червоні лінії" щодо української держави. Другим аргументом є питання НАТО-ніхто не знає, як далеко може зайти Альянс в ситуації із захистом України.

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