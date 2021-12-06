США склали "до біса агресивний" пакет санкцій проти Росії - CNN

США готують санкції проти Росії

Влада США вивчає можливість введення жорстких санкцій проти Росії, які будуть введені для стримування Москви від вторгнення в Україну. Під обмеження може потрапити оточення президента РФ Володимира Путіна, енергетичні компанії й російський держборг, повідомляє CNN.

"Ми склали до біса агресивний пакет (санкцій проти Росії-ред.)", - сказав один з високопоставлених чиновників.

Він попередив Росію, що якщо Москва вторгнеться в Україну, США і Європа разом введуть найгірші економічні санкції, які коли-небудь застосовувалися до країни, крім Ірану і Північної Кореї.

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За інформацією співрозмовників телеканалу, санкції можуть торкнутися оточення Путіна, російських енергетичних компаній і банків, а також державого боргу Росії. Крім того, обмеження передбачають відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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Вони відзначили, що відключення Росії від SWIFT розглядається як "ядерний" варіант. Співрозмовники телеканалу також нагадали, що навесні 2021 року Європарламент прийняв необов'язкову резолюцію, що закликає до такого кроку, у разі вторгнення Росії в Україну.

Переговори Байдена і Путіна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше говорив, що Москва наполягає на проведенні зустрічі Володимира Путіна з главою Білого дому Джо Байденом. Переговори знадобилися Кремлю через, мовляв, ситуацію біля кордонів України і нібито загрозу НАТО російським кордонам.

В адміністрації США заперечували зустріч Байдена з Путіним і можливість проведення телефонних переговорів. Спікер Білого дому Джен Псакі говорила, що у Вашингтоні нічого не знають про плани щодо діалогу лідерів США і Росії.

Втім, пізніше в Білому домі оголосили про те, що переговори Байдена і Путіна відбудуться 7 грудня. В ході діалогу президент США має намір заявити Путіну про підтримку територіальної цілісності України в ситуації з концентрацією військ біля кордонів Української держави.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що діалог Байдена і Путіна розглядається Америкою в контексті "можливості для дипломатії і лідерства". США готові підтримати Україну у разі військового вторгнення РФ і шукають можливість нових поставок Києву летальної зброї.

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