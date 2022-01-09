США вимагають від Казахстану пояснити звернення до ОДКБ, де домінує Росія

США направили запит владі Казахстану-Блінкен / Reuters

Влада США запросила у Казахстану роз'яснення, чому саме країна вирішила звернеться за допомогою в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у зв'язку з протестами і заворушеннями.

"У нас є питання, чому вони звернулися до цієї організації, в якій домінує Росія", - сказав держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє телеканал CNN.

За його словами влада в Казахстані повинна вміти мирно справлятися з викликами, з якими вона стикається, забезпечувати захист прав тих, хто мирно протестує, захищати інститути держави і правопорядку, але робити це поважаючим права способом.

"Ми просимо роз'яснень щодо цього приводу. Але що зараз необхідно, так це те, щоб все це було вирішено мирним шляхом, з повагою прав тих, хто намагається зробити так, щоб їхні голоси були почуті", - сказав Блінкен.

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Протести в Казахстані

Протести в Казахстані почалися 2 січня – їх спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Але через кілька днів мітингувальники почали вимагати відставки уряду, викорінення корупції і кумівства в політиці. Вже до 4 січня протести охопили майже всі великі міста країни і переросли в масові зіткнення з поліцією.

5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Щоб вгамувати протести, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Після цього звернення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, повідомив про рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану.

Після цього організація Договору про колективну безпеку направила контингент в Казахстан. До його складу увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

Станом на 9 січня в Казахстані кількість затримань наближається до 6 тисяч. Згідно з даними Ситуаційного центру МВС Казахстану, в країні силовики затримали 5969 мітингувльників.

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