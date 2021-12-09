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США впровадили санкції проти колишнього глави КСУ і соратника Януковича

9 грудня 2021, 18:30

Олександр Тупицький і його дружина були внесені до списку санкцій за значні корупційні дії.

Україна-США
США ввели санкції проти українських чиновників / УНІАН

США ввели санкції проти колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького, заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

У Міжнародний день боротьби з корупцією США відзначили, що бачать цю боротьбу ключовою опорою демократії.

У тексті заяви йдеться, що Олександр Тупицький і його дружина були внесені до списку санкцій за значні корупційні дії, зокрема, за отримання хабара під час роботи в українській судовій системі.

Крім цього, США ввели санкції проти українського юриста і Політика Андрія Портнова. Він до 2014 року був заступником глави Адміністрації президента при Вікторі Януковичі і займався питаннями судоустрою, пише Міністерство фінансів США.

Портнов потрапив до оновленого санкційного списку за так званим законом Магнітського. Крім того, обмеження Мінфіну США поширюються на його благодійний фонд.

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"Закон Магнітського" дає повноваження президенту США вносити до списку санкцій іноземних громадян, винних у корупції, застосуванні тортур, а також в інших порушеннях, спрямованих проти правозахисників і тих, хто викриває незаконну діяльність.

Скандал зі звільненням голови КСУ Олександра Тупицького

27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького Головою Конституційного Суду України. В указі гаранта підкреслюється, що рішення прийнято в інтересах національної безпеки держави.

13 травня 2021 року до будинку відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького з'явилися з обшуком слідчі ДБР.

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санкції США Андрій Портнов новини України Олександр Тупицький
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