Стане розкішшю: солодку воду "прирівняють" до алкоголю в Україні

Так, за кожні 25 г цукру або іншого підсолоджувача на літр напою пропонують платити по 10 гривень акцизу.

Ціни на газовану воду в Україні / pixabay

В Україні хочуть віднести мінеральні та газовані води, що містять цукор або підсолоджувачі, до підакцизний товар.

Як йдеться в законопроекті №9032, зареєстрованому в парламенті, розмір податку буде залежати від кількості цукру або підсолоджувача.

Крім того, законопроект вносить зміни до податкового кодексу України.

відео дня

Чому газована вода в Україні стане розкішшю

Так, за кожні 25 г цукру або іншого підсолоджувача на літр напою пропонують платити по 10 гривень акцизу.

На період дії воєнного стану (але не довше, ніж до кінця 2023 року), пропонують ввести пільгову ставку 5 гривень за 25 г/л. зазвичай в літрі звичайної солодкої води є близько 100 г цукру.

Повна ставка акцизу для напою становитиме 40 гривень за літр, а пільгова – 20 гривень.

Світовий досвід

Примітно, що такий податок діє більш ніж в 65 країнах світу. Зокрема, в Латвії – з 2002 року, в Польщі – з весни 2021-го (0,15 євро за кожен літр солодкого напою).

В Ізраїлі використовують такий підхід, який пропонують в Україні. Там за напої з вмістом цукру понад 5 г на 100 г рідини потрібно додатково платити 1 шекель (0,3 євро) за один літр.

Акциз на спиртне в Україні

Слід зазначити, що в Україні згідно з бюджетом-2023, акциз на спиртне становить 20% - 133,31 гривні за літр 100% спирту тисячі літрів, акциз на пиво - 59,82 гривні за літр 100% спирту.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонував підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах.

При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива. Статистичні дані наводить портал Мінфін.

Читайте також: