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Стівен Кінг, Шер, Кетрін Винник та інші: як світові зірки реагують на визнання Путіним "ЛДНР"

24 лютого 2022, 07:03

Хто із зарубіжних знаменитостей підтримує Україну?

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Як іноземні зірки відреагували на визнання Путіним "ЛДНР" / Колаж - ua.depositphotos.com / gettyimages.com / instagram.com/katherynwinnick / instagram.com/cher

Весь світ із завмиранням серця спостерігає за драматичними подіями, які розгортаються на Україні.

Відомі люди, зірки шоу-бізнесу з усього світу коментують російську агресію і висловлюють свою підтримку українському народу.

Що думають зарубіжні зірки про рішення РФ визнати незалежність "ЛДНР"

  • Стівен Кінг

Король жахів Стівен Кінг нагадав президенту РФ, що політика чинного президента США Байдена щодо України сильно відрізняється від його попередника. "Містер Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув що більше не має справу з Трампом", - іронічно підкреслив романіст.

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Визнання Путіним "ЛДНР" - реакція зарубіжних зірок / twitter.com/StephenKing

  • Шер

Співачка у своєму Twitter-акаунті залишила емоційний пост в підтримку України: "Чому Україна важлива для США. Путін-деспот, і якщо у нього з'явиться можливість, він буде захоплювати суверенні країни, поки не відродить СРСР. Це зробить Європу маленькою і незахищеною. Росія, Китай і Саудівська Аравія хочуть поставити нас на коліна. І бачать зараз відмінну можливість для цього. Вони поширюють ненависть, розбрід і слабкість".

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Визнання Путіним "ЛДНР" - реакція зарубіжних зірок / twitter.com/cher

  • Кетрін Винник

Канадська актриса українського походження Кетрін Винник (ім'я при народженні Катерина Анна Вінницька), відома за роллю Лагерти в серіалі Вікінги, підтримує Україну, яку вважає своєю батьківщиною: "Я за свою Батьківщину. Підтримую Україну".

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Визнання Путіним "ЛДНР" - реакція зарубіжних зірок / instagram.com/katherynwinnick

  • Карді Бі

Американська хіп-хоп виконавиця Карді Бі також висловила свою думку з приводу нестабільної ситуації в Україні та світі: "Я не на боці НАТО, я не на боці Росії, я на боці простих громадян. Тому що в світі зараз криза і інфляція. І це впливає не тільки на Америку, але і на весь світ. ... Мені б дуже хотілося, щоб всі світові лідери прийшли нарешті до логічного висновку".

  • Роберт Уайд

Американський режисер (Як втратити друзів і змусити всіх тебе ненавидіти, Угамуй свій запал) запостив у своєму Twitter-акаунті фотографії з подорожі до Києва з хештегом #StandWithUkraine (підтримую Україну - прим. редактора).

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Визнання Путіним "ЛДНР" - реакція зарубіжних зірок / twitter.com/BobWeide

читайте також"Залиште в спокої мою країну!": як українські зірки відреагували на визнання Путіним ЛДНР

Раніше російський блогер і журналіст Юрій Дудь публічно підтримав Україну в умовах російської агресії і визнання Росією "ЛНДР".

Також українці вимагають відсторонити Росію від участі в Євробаченні-2022 через визнання РФ незалежності "ЛДНР".

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