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Страждань і руйнувань в Україні буде ще більше - генерал-майор США

3 квітня 2022, 22:40

Військовий назвав головну мету Путіна в Україні.

Буча
Буча / соцмережі, Михайло Подоляк

Армія РФ більше не володіє достатньою бойовою міццю, щоб продовжувати наступ в Україні. Однак до припинення вогню або укладення перемир'я "страждань і руйнувань в Україні буде ще більше".

Колишній глава командування спеціальних операцій США в Європі, генерал-майор армії США у відставці Майк Ріпасс заявив, що нинішній контрнаступ ЗСУ може бути менш ефективним, ніж хотілося б громадянам країни. Це пов'язано з тим, що немає даних щодо втрат української армії, що ускладнює можливість об'єктивного аналізу ситуації на фронті, пише CNN.

За його словами, Росія досягла кульмінації військових дій на території України близько 5 днів тому.

"На військовому жаргоні "кульмінація" означає, що у вас більше немає достатньої бойової потужності, щоб продовжувати наступ. Думаю, українці це відчули і почали проводити локальні контратаки, особливо північніше і західніше Києва. Нещодавно вони також почали контратаки на сході. Українці перейшли в контрнаступ, але обмежено. Вони взяли місто Ірпінь на захід від Києва і деякі інші міста, але висвітлення контратак в новинах, Я думаю, перевершило реальні наслідки цих операцій на місцях", – заявив Ріпасс.

читайте такожРФ великими силами атакуватиме Україну за двома напрямками-військовий експертТакож експерт вважає, що проведення мирних переговорів зараз для Росії має значення тільки як затягування часу, оскільки за весь період наступу Путін не досяг задовільних результатів, він не готовий зупинити війну без досягнення відчутних перемог.

"На жаль, я думаю, що страждань і руйнувань в Україні буде набагато більше, перш ніж буде досягнуто припинення вогню або мирну угоду", - додав американський військовий.

Він зазначив, що найжахливішим сюрпризом у цій війні для нього стала готовність Росії все знищити в Україні, використовувати необмежену війну, хіба без ядерного вибуху.

"Необмежена жорстокість, яку Росія готова застосувати щодо України, мене здивувала, враховуючи довоєнну російську риторику, що" ми брати","ми один народ". Але мені також ясно, що Путін збирається знищити цивільне населення тому, що йому не потрібні будь-яке потенційне рух Опору в захоплених містах. Маріуполь, зокрема, може стати базою для опору в розпал спроб Росії забезпечити наземний міст з Донбасу до Криму", - сказав генерал-майор запасу.

Крім того, Ріпасс впевнений, що первісною метою вторгнення Путіна було повалення українського уряду, створення сухопутного коридору з Криму в Росію через окупований Донбас, а також захоплення Луганської та Донецької областей. Іншими захопленими територіями планувалося торгуватися.

"Захоплення Києва не було суттєвим для успіху Росії, це було бажанням, а не необхідністю. Сухопутний міст до Криму-обов'язкова мета Росії", - підкреслив військовий.

Нагадаємо, раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

Також під Харковом українські воїни розгромили мотострілецьку роту, яка входила до складу 59-го танкового полку РФ. Там ліквідовано понад 80% особового складу підрозділу.

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