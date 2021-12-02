Країни світу обговорюють впровадження санкцій проти Росії - Кулеба

Дмитро Кулеба розповів про нові санкції проти Росії / УНІАН

На даний момент у світі дипломати обговорюють введення санкцій проти Росії. Зокрема, які будуть включені до пакету стримування РФ від агресії проти України, заявив під час брифінг голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Прямо зараз в різних дипломатичних столицях ведеться дуже конкретна і предметна розмова над конкретними економічними санкціями, які будуть включені в пакет стримування (Росії - ред.). Наше завдання полягає в тому, щоб довести цю спільну роботу до ефективного і чіткого результату", - заявив міністр.

Він також додав, що, те, що країни обговорюють введення економічних санкцій, є чітким сигналом для Росії.

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"Головне, що Росія бачить, що відбувається, які питання обговорюються. І все це чіткий сигнал. Вони повинні думати двічі, а то й тричі, перш ніж приймати якісь рішення військового характеру",-додав Кулеба.

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Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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