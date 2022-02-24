Сухопутні війська ЗСУ взяли в полон 2 російських військових-опубліковані фото

ВСУ / Фото Reuters

У четвер, 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Бійці 93-ї бригади Сухопутних військ "Холодний Яр" взяли в полон чотирьох російських військовослужбовців.

Інформація про це з'явилася на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в Facebook. У повідомленні наголошується, що військовополонені з 91701 Ямпільського мотострілецького полку.

Раніше повідомлялося, що колишній позаштатний радник глави офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович назвав найбільш небезпечні напрямки вторгнення Росії.

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Раніше ми писали, що вранці, 24 лютого в результаті напади Росії загинули 12 людей - військові та цивільні.

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