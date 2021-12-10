Свіжий рейтинг партій: кого готові підтримати українці

За інформацією соціологічного опитування, на виборах до парламенту найбільше голосів набрала б Партія "слуг народу".
За інформацією соціологів, якби вибори до парламенту відбулися на початку грудня цього року, найбільше голосів набрала б "Слуга народу" - 18,0% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати.
У порівнянні з серединою листопада рейтинг партії не змінився, йдеться в результатах соцопитування групи Рейтинг.
5%-ний бар'єр з високим ступенем ймовірності долають парламентські партії:
- "Європейська солідарність" - 13,7% (у середині листопада-13,9%),
- "Опозиційна платформа - за життя" - 11,4% (у середині листопада-10,7%),
- "Батьківщина" - 11,4% (у середині листопада-10,1%).
До парламенту можуть потрапити партія Дмитра Разумкова" Розумна політика "7,5%, партія "Українська стратегія Гройсмана " - 6,2%," Сила і честь "- 6,0%, партія Євгена Мураєва "Наші " - 5,2%.
За "УДАР Віталія Кличка" планують голосувати 4,2%, "Радикальну партію Олега Ляшка" - 4,0%, "Партію Шарія" - 3,1%, за ВО "Свобода" - 3,0%. Рейтинг інших політичних сил - менш ніж 3%.
Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Також Главред писав про те, що соціологічна група Рейтинг оцінила електоральні симпатії українців. Згідно з проведеним опитуванням, з'ясувалося, що якби вибори президента України пройшли на початку грудня 2021 року, то в першому турі найбільшу підтримку виборців отримав би чинний президент Володимир Зеленський.
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