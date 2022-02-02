Святослав Вакарчук вперше розповів про новонародженого сина та кризу середнього віку

Вакарчук розповів про зміни в особистому житті та новий сезон Голосу країни / Пресслужба

Щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1 виходять нові епізоди найвокальнішого шоу Голос країни-12. Цьогоріч проєкт проходить під гаслом "Так звучить твоя країна". Тренери Потап, DOFOREEVA, Оля Полякова та Святослав Вакарчук обирають переможця серед талановитих вокалістів з усіх куточків України.

Святослав Вакарчук, який минулого року став батьком, дав ексклюзивне інтерв’ю журналу Теленедели, продаж якого доступний з 2 лютого.

Cпівак довгий час не давав великих інтерв’ю і вперше розповів про сина Івана після його народження.Вакарчук зізнався, що поява сина зробила його життя більш змістовним.

"Звичайно, маленькі діти впливають на якісь побутові зміни. Ну й, безумовно, з’явилися певні емоції, яких я не знав раніше. Але в глобальному масштабі – з точки зору мого відношення до життя, все як і раніше: люблю музику, людей, прагну жити насиченим життям. Просто завдяки сину моє життя стало більш змістовним", - поділився Святослав.

Інформацію про народження сина Святослав, який зазвичай тримає приватне життя подалі від камер, не приховував: "Як би я міг це приховати?! Я дуже щасливий, що в мене є син!".

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Вакарчук розповів про зміни в особистому житті та новий сезон Голосу країни / Пресслужба

Музикант зізнався, що співає сину колискові та навіть планує випустити альбом із ними:

"Навіть хочу записати альбом колискових. Щоправда, син ще дуже маленький, аби вибрати, які йому більше до вподоби. Тому доведеться трохи зачекати," - акцентував Вакарчук.

Вакарчук розповів про зміни в особистому житті та новий сезон Голосу країни / Пресслужба

На питання щодо кризи середнього віку, Вакарчук підкреслив, що після народження дитини у нього відбулась переоцінка цінностей: "Чесно кажучи, я не зовсім розумію, що це таке. Дехто каже, що криза середнього віку починається в 30 років, дехто – що в 40 чи 50. Але ж не може вона тривати 20 років?! Безумовно, в мене відбулася переоцінка цінностей – це зумовило багато подій в житті. Чи то криза? Не знаю. Я не спеціаліст з цього питання".

Святослав Вакарчук повернувся у тренерське крісло після п’ятирічної перерви. Своє рішення обумовлює тим, що за цей час прийшла нова музична епоха та молоді артисти, на яких цікаво подивитись, тому він погодився на пропозицію знову стати тренером Голосу країни.

Вакарчук розповів про зміни в особистому житті та новий сезон Голосу країни / Пресслужба

"Пройшов час, змінилися обставини – прийшла нова музична епоха, з’явилося багато талановитих молодих людей. Мені стало цікаво подивитися на них. А команді проєкту, очевидно, було цікаво знову побачити мене в ролі тренера. Тож відмовлятися від такої пропозиції в мене не було причин", - зазначив Вакарчук.

Наразі на телеканалі 1+1 йдуть випуски сліпих прослуховувань Голосу країни. Тренер акцентував, що цього року у проєкті багато сильних учасників.

"У кожному сезоні, включаючи й цей, що виходить зараз, завжди були сильні учасники. Відверто слабкі трапляються дуже рідко – їх відсіюють на початковому етапі. Цього разу кастинг-команда теж була на висоті", - поділився Вакарчук.

Вакарчук розповів про зміни в особистому житті та новий сезон Голосу країни / Пресслужба

Щодо майбутніх музичних планів, Вакарчук підтвердив, що у квітні 2022 на слухачів очікує новий альбом Океан Ельзи, у якому, окрім стандартного звучання гурту, плануються і несподівані треки. Почути нові пісні наживо буде можливість вже 25 червня на великому шоу гурту на стадіоні Олімпійський. Обіцяють, що це буде цікаво та високотехнологічно.

Детальніше про новий сезон Голосу країни-12, навчання у Йельському університеті та творчі плани тренера – читайте у ексклюзивному інтерв’ю у журналі Теленеделя.

Вакарчук розповів про зміни в особистому житті та новий сезон Голосу країни / Пресслужба

Нагадаємо, все, що відбувається за лаштунками шоу, глядачі традиційно зможуть побачити на YouTube-каналі проєкту. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки Київстар ТБ, стануть переможець Голосу країни-11 Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік. Ведучими бекстейджу для соцмереж телеканалу 1+1 стали співачка та учасниця Голос країни – 10 Lida Lee, фіналіст 11 сезону Тьома Паучек, суперфіналіст 9 сезону KHAYAT та учасниця Голос.Діти-4 Ніно Басілая.