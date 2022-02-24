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Зв'язок та інтернет відключати не будуть - Держспецзв'язку

24 лютого 2022, 12:21

Зв'язок відключати не будуть, але можливі перебої.

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Мобільний зв'язок відключати не будуть - Держзв'язку / depositphotos.com/

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України спростувала фейк про можливе відключення мобільного зв'язку та Інтернету в країні.

Там зазначили, що оператори мобільного зв'язку та Інтернету будуть продовжувати надавати послуги населенню.

У повідомленні йдеться, що системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені в надзвичайний режим управління.

"Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі зв'язком. Це перш за все пов'язано з тим, що мережі перевантажені. Просимо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями в рамках необхідності", – зазначили в Держспецзв'язку.

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Також у Школі цифрової безпеки дали поради, як мінімізувати ризик відключення інтернету.

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Додаток Brigefy

У цей додатку можна підтримувати зв'язок без підключення до Інтернету, за допомогою Bluetooth. Якщо мобільний інтернет відключений, користувачі зможуть обмінюватися повідомленнями через Bluetooth. Воно доступне для скачування в iOS і Android.

Браузер Ceno

Браузер Cencorship.no! підтримує мобільні пристрої на базі Andriod. Він дозволяє обійти інтернет-цензуру і працює як пірингова мережа. Користувачі можуть обмінюватися завантаженим контентом, в обхід централізованих серверів.

Matrix

Додаток для спілкування в реальному часі, який може використовуватися для відправки текстових і аудіо повідомлень і створення групових чатів. Для використання Matrix необхідно відкрити веб-клієнт Element (також має десктопну і мобільну версії) і через власний сервер підключитися до Matrix, налаштувавши HomeServer на Synapse.

VPN-сервіс Psiphon

Розроблений в Університеті Торонто, це сервіс може працювати навіть в обхід системи глибокої фільтрації. Ця програма безкоштовна, її можна використовувати для пошуку інформації в Інтернеті та відеодзвінків. Його можна завантажити в iOS і Android.

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