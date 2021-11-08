"Зв'язали скотчем у ліжку": у Києві скоїли напад на суддю та пограбували

У Дарницькому районі напали на суддю

У Дарницькому районі столиці в одній з висоток напали на суддю.

"43-річна жінка працює в одному з обласних центрів, але її сім'я живе в столиці, де володіє кількома квартирами. В одну з них зазвичай і приїжджає на вихідні суддя, а цього разу з'явилася раніше", – розповіло джерело OBOZREVATEL.

Напередодні ввечері жінка зустрілася з подругами в ресторані, повернулася додому не пізно і відразу лягла спати. А о 4 ранку прокинулася від присутності в квартирі невідомих чоловіків.

Вони зв'язали її скотчем прямо в ліжку, поклали обличчям в подушку, щоб не могла їх розглянути і зажадали віддати всі заощадження.

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"Грабіжники допитувалися, де знаходиться сейф. Говорили, що суддя ще запрацює собі на життя, тобто, точно знали, хто вона і де працює", – розповів наш співрозмовник.

Злочинці ретельно обшукали квартиру. У підсумку забрали телефон судді, золоті прикраси, 150 тисяч гривень і близько тисячі доларів, а потім зникли.

"У декларації суддя вказала більш серйозну суму готівкових заощаджень, судячи з усього, це і привернуло грабіжників. А ось як вони знайшли місце проживання жінки, враховуючи, що зареєстрована вона за іншою адресою, розбереться слідство", – додало джерело.

Після відходу грабіжників жінка змогла самостійно звільнити зв'язані руки, побігла до консьєржа на перший поверх і звідти вже викликала поліцію.

За розбійний напад з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України) злочинцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Главред писав про те, що в передмісті Одеси невідомі напали на депутата однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області. Наразі чоловік у важкому стані перебуває в лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.

За даними правоохоронців, невідомі зупинили автомобіль, в якому був депутат разом з дружиною. Зловмисники побили подружжя.

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