УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Чи пов'язане жорстоке поводження з тваринами і проблеми з психікою - відповідь психолога

11 листопада 2021, 01:53

Людина, яка проявляє жорстокість до тварин, калічить їх та отримує від цього задоволення, так само хотіла би поводитися і з людьми.

пес
Жорстоке поводження з тваринами свідчить про проблеми з психікою / Фото pixabay

Жорстоке поводження з тваринами, при якому людина відчуває задоволення від того, що заподіює біль, свідчить про порушення психіки. З такими людьми краще не контактувати, сказала в інтерв'ю Главреду сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань.

За її словами, людина, яка проявляє жорстокість до тварин, так само хотіла б поводитися і з людьми, але не може собі цього дозволити. Таким людям потрібно звернутися до психіатра.

"Якщо людина так чинить з тваринами, то у неї такі ж думки щодо людей, просто вона не може собі цього дозволити. Де вона бачила таку жорстокість, і як вона це на своєму досвіді прожила, якщо тепер для неї єдине задоволення – це заподіяти біль. Вона відіграє те, чим було наповнене їїо життя. Найімовірніше, йдеться про психічні порушення – це психіатрія", - сказала Щербань.

Як відомо, випадки жорстокого поводження з тваринами - це далеко не рідкість в Україні. Наприклад, у Києві п'яний чоловік з десятого поверху викинув собаку. Неадекватного шкуродера спочатку забрали в поліцію, але потім відпустили.

В Ужгороді Закарпатської області знайшли мертвим кошеня, на його тілі були ознаки знущань. Правоохоронці з'ясували, що до жорстокого поводження з твариною причетні діти віком шести та восьми років.

Читайте також:

viber
новини України Олена Щербань
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Михайлов день 2021: традиції дня і що категорично не можна робити, молитваМихайлов день 2021: традиції дня і що категорично не можна робити, молитва Гороскоп на сьогодні 22 листопада 2021: Скорпіонам - подарунок долі, Рибам - смутокГороскоп на сьогодні 22 листопада 2021: Скорпіонам - подарунок долі, Рибам - смуток Любовний гороскоп на тиждень 22-28 листопада: Близнюкам - кардинальні зміни, Рибам - обманЛюбовний гороскоп на тиждень 22-28 листопада: Близнюкам - кардинальні зміни, Рибам - обман Гороскоп на сьогодні 19 листопада 2021: Овнам – віщі сни, Ракам – інтриги, Козерогам - розчаруванняГороскоп на сьогодні 19 листопада 2021: Овнам – віщі сни, Ракам – інтриги, Козерогам - розчарування В Україні різко злетять ціни на популярні алкогольні напої: що й на скільки подорожчаєВ Україні різко злетять ціни на популярні алкогольні напої: що й на скільки подорожчає
06:22

Над Росією нависла сокира нових санкцій США: чи змусить це Кремль відмовитися від наступу на Україну

05:40

Смачний закусочний торт на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинВідео

05:30

Від горіхів до в'яленого м'яса: ТОП-20 здорових перекусів для офісу

05:18

Україну атакує потужний циклон: синоптик попередив про несподівану аномаліюВідео

05:05

Як переконатися, що яйця свіжі та ще 6 кухонних лайфхаків, які полегшать ваше життя

Реклама
04:52

Медик пояснила, до чого призводить тіло повна відмова від цукру

04:51

23 листопада церковне свято - День святого Георгія Побідоносця: заборони дня і душевні привітання

04:25

MARUV сплутали з Хюррем-султан в новому денс-відеоВідео

04:18

Newsader. Путін злякається, або Чому велика війна проти України малоймовірнаВідеоблоги

04:14

"Все рвоне": астрологиня назвала рік краху Росії

03:50

Справжнє джерело корисних речовин: 6 причин полюбити цвітну капусту

03:41

З чим їсти гречку для максимальної користі й смаку - відповідь дієтологаВідео

02:17

Вчені склали топ-3 звичок, які продовжують життя

01:56

У мережі з'явилося останнє фото Валерія Гаркаліна

01:55

Пенсіонерам в Україні з грудня збільшать виплати: на кого чекає надбавкаВідео

01:50

Користь чи шкода: вчені з’ясували, як кава і чай впливають на здоров’я людиниВідео

01:47

Захід готовий битися за Україну з Росією: у Міноборони оголосили про рішучий контрудар по МосквіВідео

01:14

Найкращі ідеї для облаштування балкона: як зробити простору зону з мінімальної площіФотоВідео

01:05

Як навести ідеальну чистоту в домі: 10 секретів правильного прибиранняВідео

00:38

Стрибнув на стіл і став зіркою Мережі: у Грузії кіт у прямому ефірі перервав політичне шоуВідео

Реклама
00:12

Прикмети на 23 листопада: що не можна робити в день Георгія Побідоносця і як не потрапити в бідуВідео

22 листопада, понеділок
23:37

Північний потік-2 стане ударом по Німеччині: Україна попередила Берлін про наслідки запуску трубиВідео

23:18

Актор з найбільшою "чоловічою гідністю в світі" показав свій статевий орган в ефірі ранкового шоуВідео

23:04

Вони приносять біду і злидні: ніколи не даруйте такі подарункиВідео

22:58

Смертельна небезпека віялових відключень електрики: в Одесі можуть загинути люди на кисніВідео

22:41

Загроза вторгнення РФ в Україну: у Москві підтвердили маневри військ і вибухнули звинуваченнямВідео

22:30

Зарплата Зеленського виявилася нижчою, ніж у його прессекретаряВідео

21:46

Харківські патрульні масово звільняються з роботи: названа причинаВідео

21:40

Україна вирішила повністю "перекрити" кордони через гібридний удар Росії по ПольщіВідео

21:05

В Україні різко злетіли ціни на найпопулярніший овочВідео

20:57

Мігранти - атакують, а прикордонники Білорусі прикривають: Польща заявили про тактику нападу на кордонВідео

20:54

У грудні в Україні вдарить міцний мороз і завалить снігомВідео

20:30

Результат кадрових змін: ДП "Гарантований покупець" додатково заробив 200 млн грн від продажу "зеленої" електроенергії

20:04

Била по обличчю і тягала за вухо: на Волині вчителька фізики побила учняВідео

19:49

Крим - Україна і силова операція щодо півострову: у президента Болгарії пояснили різку заяву

19:47

Любовний гороскоп на тиждень 22-28 листопада: Близнюкам - кардинальні зміни, Рибам - обманВідео

19:30

"I Alone Can Fix It": в чому трагедія українських президентівПогляд

19:22

В Україні злетять ціни на хліб до 35 гривеньВідео

19:14

Київ потрапив у ТОП-10 найбільш інстаграмних міст світуВідео

19:07

Гороскоп на завтра 23 листопада 2021: Левам – везіння, Дівам - великий скандал, Козерогам - віщі сниВідео

Реклама
18:51

Шуфутинський запланував концерт у Києві після відвідин Криму: як його "зустрінуть" прикордонникиВідео

18:51

Як в Новий рік 2022 догодити Тигру, щоб він приніс в будинок щастя і благополуччя

18:42

Бонус для Москви і до 100 млрд кубометрів газу до Європи: Україна поставила РФ умову щодо транзитуВідео

18:30

В Україні обрали королеву краси з інвалідністю

18:04

У Києві масово конфіскують автомобілі: хто залишиться без "чотириколісного друга" і чомуВідео

18:03

Синоптики здивували українців аномальною погодою наприкінці листопадаВідео

18:00

Аваков, Шустер та Комаровський зробили фото зі зброєю в руках: у Мережі бурхливо відреагували

17:59

Вінчання, раптове звільнення та несподівана крадіжка: прогноз на картах Таро для Дів на грудень 2021Відео

17:47

Машину розірвало на частини: у Львівській області в страшній аварії загинула 15-річна дівчинкаВідео

17:32

Вакцинація дітей від COVID-19: Комаровський попередив про небезпечну мутаціюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти