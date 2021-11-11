Чи пов'язане жорстоке поводження з тваринами і проблеми з психікою - відповідь психолога

Жорстоке поводження з тваринами свідчить про проблеми з психікою / Фото pixabay

Жорстоке поводження з тваринами, при якому людина відчуває задоволення від того, що заподіює біль, свідчить про порушення психіки. З такими людьми краще не контактувати, сказала в інтерв'ю Главреду сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань.

За її словами, людина, яка проявляє жорстокість до тварин, так само хотіла б поводитися і з людьми, але не може собі цього дозволити. Таким людям потрібно звернутися до психіатра.

"Якщо людина так чинить з тваринами, то у неї такі ж думки щодо людей, просто вона не може собі цього дозволити. Де вона бачила таку жорстокість, і як вона це на своєму досвіді прожила, якщо тепер для неї єдине задоволення – це заподіяти біль. Вона відіграє те, чим було наповнене їїо життя. Найімовірніше, йдеться про психічні порушення – це психіатрія", - сказала Щербань.

Як відомо, випадки жорстокого поводження з тваринами - це далеко не рідкість в Україні. Наприклад, у Києві п'яний чоловік з десятого поверху викинув собаку. Неадекватного шкуродера спочатку забрали в поліцію, але потім відпустили.

В Ужгороді Закарпатської області знайшли мертвим кошеня, на його тілі були ознаки знущань. Правоохоронці з'ясували, що до жорстокого поводження з твариною причетні діти віком шести та восьми років.

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