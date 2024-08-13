Сирський обвів Герасимова навколо пальця: експерт про операцію ЗСУ під Курськом

Українському главкому Сирському вдалось перехитрити начальника російського Генштабу Герасимова, тому "дощ" з наступальною операцією у Курській області надовго.

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Сирському вдалось обдурити РФ у Курській області / Колаж Главред, фото: REUTERS, фото: t.me/osirskiy

Тенденція розвитку ситуації у Курській області буде напряму залежати від фактору ресурсів. Тих ресурсів, якими володіє український Генштаб для реалізації цієї місії, і тих ресурсів, які спроможеться відшукати російський Генштаб для того, щоб заблокувати розширення українського плацдарму на території Курської області.

Таку думку в ефірі Radio NV висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Коментуючи перспективи української наступальної операції у Курській області, він заявив, що вже очевидно, що знову генерал Сирський перехитрив свого російського візаві, генерала Герасимова.

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Військовий експерт також відповів на запитання, чи спроможна російська армія десь відшукати кілька десятків тисяч особового складу для того, щоб позбавити української військової присутності територію Курської області.

"Адже, зверніть увагу, тут і зараз українська армія, крім проведення певних рейдово-пошукових дій, виконує заходи з інженерних фортифікацій — готуються окопи, бліндажі, довготривалі вогневі точки, створюється інженерне загородження у вигляді протипіхотних та протитанкових мінних полів. А це значить, що "цей дощ надовго" і українська армія готова стримувати, зокрема ворожі атаки.

Ба більше, якщо ми подивимося на рівень організації дій українського війська, то це неймовірний рівень злагодження та забезпечення — артилерійська підтримка, радіоелектронна боротьба, стійкий зв’язок, системи протиповітряної оборони унеможливлюють активне використання ворогом авіаційної компоненти з тією інтенсивністю, на яку він спроможний, і часто-густо яка давала йому перевагу на полі бою", - заявляє експерт.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов висуває припущення, що, цілком можливо, що подібні процеси, які відбуваються на території Курської області, не почнуть відбуватися на території Бєлгородської чи то Брянської областей. А можливо десь в Ростовській області станеться якась несподіванка для російського Генштабу, чи на півдні України — на півдні Херсонщини чи в окупованому Криму.

"Ворог зараз знаходиться на роздоріжжі. Є певні попередні плани, які летять шкереберть, а є реалії на полі бою, які зараз докорінно відрізняються від того, що було ще 10 діб тому. Користуючись цим вікном можливостей (а я думаю, що воно ще буде тривати щонайменше тиждень), думаю, що українські сили ще створять чимало проблем на території Курської області в рамках масштабування нашого плацдарму", - заявляє експерт.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Підсумовуючи, Селезньов зазначає, що далі, найімовірніше, сили ЗСУ перейдуть до маневреної оборони, щоб вже в рамках цих дій максимально вихолощувати і без того певною мірою обмежений потенціал російських сил та засобів.

Бої під Курськом - останні новини

Нещодавно член Комітету Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко підтвердив, що Росія не має особливих резервів, щоб нас зупиняти, тому можемо піти і далі Курська. За його словами, противник не знає, чи буде продовжувати наступ, тому що ніхто не знає, коли зупиниться наш рейд у Курській області, які у нас резерви і як ми будемо продовжувати.

Окрім Костенка, боєць ЗСУ опублікував у Мережі відео в околицях міста Льгов Курської області. Місто Льгов розташоване за 50 кілометрів від Курська і за 20 кілометрів від Курської АЕС.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив участь Збройних сил України в наступі на Курську область після засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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