Танки в Димері та Іванкові - ЗСУ веде бої

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У Генштабі ЗСУ надали нове зведення щодо російського вторгнення станом на 6: 00 25 лютого.

Сьогодні вночі сили оборони продовжили опір значним наступальним угрупованням російських окупантів.

Противник завдав повітряного удару по підрозділах в районі міста Кропивницький.

Відзначена значна активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового і Тирасполя.

Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулася велика кількість броньованої техніки противника, і зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйнований.

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Ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель, до якого вчора рвалися російські повітряні десанти.

Повітряні Сили Збройних Сил України захищають небо над Києвом. Так, після 4 годин українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці.

Станом на 07.00 ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою.

Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури.

В районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил наших військ, але були вчасно виявлені та знищені.

Українські захисники нанесли артилерійські удари по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки. Інформація про втрати противника уточнюється.

Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам.

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