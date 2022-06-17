Телемарафон Embrace Ukraine: найактивніший благодійник отримає прапор України з підписом Зеленського

Благодійний телемарафон Embrace Ukraine на підтримку пострадалих від війни в Україні відбудеться 21 червня у Амстердамі / Прес-служба

21 червня, у вівторок, в Амстердамі відбудеться гучна міжнародна подія – благодійний телемарафон на підтримку України Embrace Ukraine — #StrivingTogether. Захід пройде напередодні засідання Європейської ради у Брюсселі і прагне консолідувати європейську аудиторію навколо теми готовності України стати частиною родини ЄС.

Подію відвідають популярні зірки, серед яких переможці Євробачення Conchita Wurst, Emmelie de Forest, Kalush Orchestra, Jamala та Ruslana, європейські зірки Blind Channel, S10, а також справжня легенда України та Європи – VERKA SERDUCHKA. Крім цього, учасниками заходу стануть політичні лідери, громадські активісти та діячі культури. Мітинг з нагоди телемарафону відбудеться на Музейній площі в Амстердамі о 20:00 (СЕТ, 21:00 за Києвом).

Прапор, власноручно підписаний Президентом Володимиром Зеленським - головний лот благодійний телемарафон Embrace Ukraine / Прес-служба

До, під час та після трансляції мітингу відбуватиметься збір коштів через глобальну фандрайзингову платформу UNITED24. Виручені кошти підуть на закупку рентген-апаратів С-арки для українських закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим та постраждалим унаслідок повномасштабної війни рф в Україні. Крім цього, найактивніший благодійник, хто відправить найбільшу суму в межах збору отримає унікальний подарунок – прапор України, підписаний Президентом Володимиром Зеленським.

"Україні дуже потрібна підтримка та консолідація зусиль усього світу. Під час телемарафону ми продовжуємо збирати кошти для важливих потреб, від яких залежить життя та здоровʼя мільйонів українців.

У межах благодійної акції, яку ми започаткували в ефірі найпопулярнішого ранкового шоу України Сніданок з 1+1, ми подаруємо унікальний лот – прапор України, підписаний Президентом Зеленським. Це ексклюзивна річ, яку отримає благодійник, що відправить найбільшу суму на цільовий збір з 16 по 21 червня (стоп о 22 годині). Переможця ми оголосимо зі сцени в Амстердамі", – розповідають організатори.

Прапор, власноручно підписаний Президентом Володимиром Зеленським - головний лот благодійний телемарафон Embrace Ukraine / Прес-служба

Долучитися до збору коштів можуть всі охочі, відправивши благодійний донат за посиланням.

Трансляція телемарафону планується на провідних телеканалах України та світу, а також на YouTube-каналах 1+1 і Atlas Festival.

З питань співпраці чи акредитації медіа на заході прохання звертатися за адресою: prgroup@1plus1.tv.

Організатори телемарафону Embrace Ukraine — #StrivingTogether — один з найбільших медіахолдингів України 1+1 media, найбільший музичний фестиваль Східної Європи Atlas Festival. Партнери проєкту — Vodafone Ukraine, Mastercard Ukraine, Ощадбанк та ФК Динамо Київ, головний медіапартнер — ранкове шоу Сніданок з 1+1. Захід реалізується за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ.