ТОП-5 ситуацій, в яких можна збрехати чоловікові

Про що можна збрехати чоловікові / pixabay.com

Мама в дитинстві вчила нас, що брехати недобре, що все таємне стає явним і в навіть самих спірних ситуаціях краще за все говорити правду. Однак в реальному житті, особливо, коли справа стосується стосунків, є речі, про які чоловікові можна і потрібно збрехати. Це не робить вас автоматично зрадницею, а його – дурнем.

Багато в чому така брехня на благо дозволяє зберегти любов і, що важливо, самолюбство вашого обранця.

Про що можна збрехати чоловікові в стосунках, розповість Главред.

1. Про те, чи любили ви когось сильніше за нього

Миттєво і не замислюючись відповідайте на це питання негативно. Робіть здивовані очі, можете навіть образитися тим, що він міг подумати про вас таку гидоту. Тому що його питання про ваші колишні стосунки ставилося з однією-єдиною метою - переконатися, що ви все ще кохаєте його. Згадка інших чоловіків (навіть якщо вам зустрічалися ті, від яких ваші коліна тремтіли набагато сильніше, ніж зараз) в даному випадку просто недоречна. Звичайно, якщо ви не хочете скандалу, або не плануєте повернутися до свого колишнього коханця.

2. Про майбутній сюрприз

Тут здається все абсолютно очевидним: можна трохи прибрехати, щоб ваш благовірний не почав радіти завчасно. Але, перш ніж приступити до підготовки сюрпризу, варто все ж продумати відповіді на каверзні питання. Тому що в даній ситуації ваша брехня абсолютно точно розкриється, і краще б вона не зачіпала почуттів вашого чоловіка і не ставила його або вас в незручне становище.

Брехня у відносинах - чи є обман на благо? / pixabay.com

3. Про причини розставання

Тут є одне величезне "але": до такого обману варто вдаватися виключно в тому випадку, якщо ви прийняли рішення піти від чоловіка, який не давав на це об'єктивних причин. Так трапляється: вашим ідеальні відносинам і турботливому чоловікові заздрять всі подружки, а вам в цій парі чогось не вистачає. Тут у вас є два варіанти: "ти занадто хороший для мене" і "справа не в тобі, справа в мені". І якщо перший варіант може назавжди "зіпсувати" чоловіка для майбутніх відносин, та й просто буде звучати, як безглузде виправдання, то другий, нехай це і брехня, але врятує і йому і вам кілька нервових клітин. Зрештою ви, як людина, яка прийняла рішення про розрив відносин, повинні взяти на себе за це відповідальність. Вам і віддуватися.

4. Про його чудовість

Захоплюватися чоловіком і говорити йому компліменти потрібно, навіть якщо він нічого такого особливого і не зробив. Тому що ваша похвала для нього – сигнал про вашу любов і відданість йому. Що ж стосується причин, то їх, звичайно, часом доводиться вигадувати. І так, ваш благовірний знає, що ви злегка прикрашаєте, але йому все одно тепліше на душі тому що його люблять не за якісь подвиги, а просто так.

Коли можна брехати чоловікові / pixabay.com

5. Про чужі таємниці

Кожен раз, коли ви погоджуєтеся зберігати чужий секрет, ви стаєте на дуже хиткий місток, який може обірватися в будь-який момент. Якщо довірена вам таємниця стосується когось, хто входить в коло вашого з чоловіком спілкування (нехай навіть не в найближче), тримайте язика за зубами або говоріть, що нічого не знаєте. Так буде краще і для ваших відносин, і для людини, яка вам довірилася. Навряд чи бажання попліткувати, нехай навіть і з коханим, варто загравань з власною совістю.

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