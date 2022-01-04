Трагедія на Одещині: загинула сім'я з п'яти осіб

У результаті інциденту загинули дві дівчинки у віці 3-4 роки, і хлопчик, у віці 9 років.
У вівторок ввечері в Одеській області загинула сім'я з п'ятьох людей, серед них троє дітей. Попередня причина загибелі - отруєння продуктами горіння, повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
В результаті інциденту загинули дві дівчинки у віці 3-4 роки, і хлопчик, у віці 9 років.
Представники поліції повідомили, що обстановка в будинку не порушена, ознак насильства на тілах не виявлено, слідів проникнення до будинку немає.
За попередньою інформацією, сім'я загинула в результаті отруєння продуктами горіння від паливного генератора.
Попередньо подію кваліфіковано за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
Тіла померлих будуть направлені на судово-медичну експертизу, після висновків якої у провадженні буде визначена остаточна правова кваліфікація.
Нагадаємо, на Буковині в новорічну ніч у селі Карапчів сталася смертельна ДТП. У результаті аварії загинув 30-річний чоловік.
Також раніше напередодні Нового року в Берегові Закарпатської області у житловому будинку виявили тіло 17-річної дівчини. За попередніми даними поліції, вона померла через отруєння чадним газом.
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