Трагедія на Одещині: загинула сім'я з п'яти осіб

В Одеській області загинула сім'я з п'яти осіб / фото Нацполіції

У вівторок ввечері в Одеській області загинула сім'я з п'ятьох людей, серед них троє дітей. Попередня причина загибелі - отруєння продуктами горіння, повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В результаті інциденту загинули дві дівчинки у віці 3-4 роки, і хлопчик, у віці 9 років.

Представники поліції повідомили, що обстановка в будинку не порушена, ознак насильства на тілах не виявлено, слідів проникнення до будинку немає.

За попередньою інформацією, сім'я загинула в результаті отруєння продуктами горіння від паливного генератора.

Попередньо подію кваліфіковано за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

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Тіла померлих будуть направлені на судово-медичну експертизу, після висновків якої у провадженні буде визначена остаточна правова кваліфікація.

Нагадаємо, на Буковині в новорічну ніч у селі Карапчів сталася смертельна ДТП. У результаті аварії загинув 30-річний чоловік.

Також раніше напередодні Нового року в Берегові Закарпатської області у житловому будинку виявили тіло 17-річної дівчини. За попередніми даними поліції, вона померла через отруєння чадним газом.

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