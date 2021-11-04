Третьякова поскаржилася на" булінг " після скандальної заяви щодо Полякова

Третьякова поскаржилася на булінг / УНІАН

Випадок зі скандальним висловлюванням нардепа Галини Третьякової на адресу померлого парламентаря Антона Полякова отримав продовження, пише Страна.

Третьякова написала пояснювальну записку щодо цього приводу і передала її до регламентного комітету Ради.

У записці вона пише, що нібито співчуває рідним і близьким Полякова і заявляє, що ніяких образливих слів на його адресу не вимовляла.

Своє звернення парламентарій закінчує наріканнями на "булінг" на свою адресу.

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За її словами, їй не дали можливості пояснити громадськості сенс сказаних слів на адресу Полякова і щодо неї стався політичний скандал стосовно її особисто як в медійному просторі України, так і за межами нашої Батьківщини.

Нардеп стверджує, що цей булінг навіть вплинув погано на стан її здоров'я.

Смерть Антона Полякова

Нагадаємо, про смерть нардепа Антона Полякова стало відомо в ніч на 8 жовтня. Поліція Києва повідомила, що депутату стало погано в таксі. І він помер прямо на задньому сидінні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".

За попередніми даними, розтин показав, що причиною смерті 33-річного Полякова стала гостра коронарна недостатність. У прокуратурі зазначили, що нардеп знепритомнів у таксі.

Народним депутатом поляків став у 2019 році, як одномандатник від Партії "Слуга народу" по 206-му виборчому округу. Тим не менш, його і Анну Скороход зі скандалом виключили з фракції СН в листопаді 2019-го

З 30 червня 2020 року Поляков входив до депутатської групи "За майбутнє".

Галина Третьякова прокоментувала смерть Полякова у партійному чаті "Слуги народу " словами "одним ворогом менше".

За це її на п'ять днів відсторонили від пленарних засідань Верховної Ради.

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