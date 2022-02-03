У Джамали горе - співачка втратила близьку людину

Пішла з життя близька подруга і наставниця Джамали / instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала поділилася з шанувальниками сумною звісткою - артистка встратила наставницю, з якою її пов'язувала багаторічна дружба.

З життя пішла Наталія Олексіївна Горбатенко - викладач Джамали з вокалу. Артистка розповіла, що жінка була для неї більше, ніж просто вчителем.

Уроки, засвоєні завдяки Наталії Олексіївні Джамала пронесла через всю свою блискучу кар'єру.

"Не стало дуже близького друга, з яким можна було говорити годинами про все. Мого і всієї-всієї моєї великої родини. Виняткового вчителя, володаря унікальних вокальних знань, з яким так мріяла коли-небудь відкрити вокальну школу. Ні в консерваторії, ні після я не зустрічала педагога, який міг навчити співу будь-якої складності. А вона могла. Завжди буду дякувати Богові за цю зустріч ❤️ Неймовірна людина - весела, енергійна і дуже надихаюча, приголомшлива мама і бабуся. У консерваторії над нами часто жартували. Як такими дружними можуть бути вчитель і учень? Як близькі подружки. У мене такої і не було, і не буде. Неймовірно важко! Мої щирі співчуття дочкам і всім, хто знав чудову Наталію Олексіївну Горбатенко", - розповівши на своїй сторінці в Instagram співачка.

Зворушливий пост вона супроводила спільними фото зі своєю подругою. Шанувальники Джамали висловлюють співачці і сім'ї Наталії Олексіївни свої щирі співчуття.

Реклама

Джамала зі своєю наставницею Наталією Олексіївною Горбатенко / instagram.com/jamalajaaa

читайте такожПомерла ікона італійського кіно, актриса Моніка Вітті

Раніше стало відомо про смерть бразильського актора Ісаака Бардавида, який прославився завдяки ролі Франциско в серіалі Рабиня Ізаура.

Інші цікаві новини: