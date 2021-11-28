У Кличка назвали умову роботи громадського транспорту взимку

Транспорту заборонили виходити на маршрути без опалення / УНІАН

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник затвердив розпорядження про профілактичні заходи в Києві в епідемічні сезони 2021 та 2022 років. Заборонена робота громадського транспорту без опалення, пише Офіційний портал Києва.

Згідно з документом, Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради зобов'язаний забезпечити:

недопущення виходу громадського транспорту на маршрути з несправною опалювальною системою;

організацію вологого прибирання пасажирського транспорту після закінчення робочої зміни.

Підвищення вартості проїзду в столиці

Нагадаємо, 9 червня, Кабінет Міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.

Також у Києві заговорили про підвищення тарифів на перевезення Таксі паралельно з підвищенням ціни за проїзд у громадському транспорті.

За словами Голови Профспілки таксистів Валентина Голубєва, подорожчання цін на проїзд у громадському транспорті спровокує збільшення тарифів у службах таксі. Як розповів він в ефірі каналу Києва, зараз кілометр таксі коштує близько 6 гривень, але така вартість нерентабельна.