У одіозного нардепа Ківи відібрали нагородну зброю

У Ківи відібрали нагородну зброю / УНІАН

У народного депутата від ОПЗЖ Іллі Ківи відібрали нагородний пістолет. Його видали йому в 2015 році, йдеться в повідомленні міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського в Facebook.

"Сьогодні підписав наказ, яким позбавив нардепа Ківу права на нагородну зброю, яку йому видали в 2015 році. Підстава - його негідна поведінка і дії, що дискредитують сам факт його нагородження від імені держави", - заявив міністр.

Монастирський додав, що позбавлятиме прав на нагородну зброю у разі порушення закону.

"Перед законом всі рівні, в тому числі і народні депутати. Також мною будуть позбавлені права на нагородну зброю та інші особи, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокацій або роздувати ненависть в суспільстві", - заявив він.

Також у Мережі з'явилася інформація, що у нардепа Іллі Ківи забрали ще науковий ступінь кандидата наук.

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читайте такожНа честь Дня визволення Києва Ківа "розстріляв" Степана Бандеру

15 жовтня - в день річниці смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери-Ілля Ківа опублікував відео, на якому постав зі зброєю в руках.

Ківа розповів про те, що 15 жовтня 1959 року в Мюнхені був убитий Степан Бандера. Нардеп назвав себе "лідером антифашистського руху в Україні" і засипав послідовників Бандери погрозами.

Потім позаду нього спалахнув салют, а сам Ківа кілька разів вистрілив з автомата.

За фактом стрілянини з автомата проти Ківи було відкрито кримінальну справу.

Довідка. Степан Бандера - це український політичний діяч, лідер і організатор українського націоналістичного руху в Західній Україні.

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