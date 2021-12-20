У Порошенка відреагували на підозру і звинуватили Зеленського в "неповноцінності"

Євросолідарність відреагувала на підозру Порошенку / УНІАН

Партія Європейська солідарність прокоментувала підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку.

В опублікований на сайті партії заяві йдеться, що президент України Володимир Зеленський свідомо обрав момент закордонного відрядження Порошенка.

"Замість того щоб зміцнювати оборону країни, Зеленський посилює переслідування опозиційної партії, яка стає найпопулярнішою політичною силою країни. Це комплекс його власної президентської неповноцінності і типовий напад політичної параної, яку у нікчемності Зеленського провокує сама згадка про свого успішного попередника", - заявили в партії.

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У Європейській солідарності також підкреслили, що нова підозра Порошенку — це "політичне замовлення від Зеленського".

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Порошенко не вручили підозру особисто

Зазначимо, у п'ятницю, 17 грудня, слідчі Державного бюро розслідувань намагалися вручити екс-президенту України Петру Порошенку повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з "ЛДНР", але він "проігнорував правоохоронців".

"Для встановлення всіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень співробітники ДБР поруч з Верховною Радою намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, однак він проігнорував представників правоохоронного органу і поїхав у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

У ДБР підкреслюють, що слідчі діє виключно в межах і у спосіб, визначений законодавством, у тому числі щодо виклику чиновників і вручення відповідних повідомлень.

У пресслужбі Петра Порошенка заявила, що він відправився в дипломатичне турне до Туреччини і Польщі.

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