У РФ назвали умови для переговорів з Україною - погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю

Сергій Лавров / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на брифінгу з представниками "ЛНР " і "ДНР", який відбувся 25 лютого, озвучив умови, за яких Путін погодиться на переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"До переговорів ми готові в будь-який момент, як тільки Збройні Сили України відгукнуться на заклик нашого президента, припинять опір, та складуть зброю", - заявив Лавров.

Також він повідомив, що ніхто не "збирається окупувати Україну".

Всупереч цьому, російські війська продовжують завдавати ударів по мирних містах України.

Також Лавров запевнив, що "РФ зацікавлена в тому, щоб народ України був незалежним, а влада — представницькою", і війна, яку розгорнув Путін, покликана виключно для того, щоб "забезпечити демілітаризацію України".

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Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України воєнний стан. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

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