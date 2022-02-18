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У Зеленського не виключають провокацій в ОРДЛО під час "евакуації"

18 лютого 2022, 20:01

Окупаційні сили застосовують всю свою фантазію, щоб хоч якось виправдати свої провокаційні дії, спрямовані на загострення.

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк не виключає провокацій на Донбасі

В Офісі президента не виключають того, що евакуація з ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей) може бути елементом провокації.

Зокрема, для того, щоб обстріляти одну з евакуаційних колон, щоб звинуватити в цьому українську сторону, заявив у коментарі РБК-Україна радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це дуже тривожна ситуація, яка не зводиться просто до пропаганди. Україна не хоче війни і точно не збирається здійснювати будь-які наступальні операції на Донбасі", - зазначив він.

На його думку, окупаційні сили застосовують всю свою фантазію, щоб хоч якось виправдати свої провокаційні дії, спрямовані на загострення.

"Що це за так звана "Евакуація"? Цілком ймовірно, що окупанти самі ж обстріляють одну з таких "евакуаційних" колон, щоб звинуватити Україну. Це очевидний мотив. Ми закликаємо російську сторону залишити Донбас у спокої, виконувати свої переговорні зобов'язання і якщо кого і "евакуювати" з ОРДЛО, так це свою військову техніку, своїх диверсантів і своїх окупаційні структури", - додав Подоляк.

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Визнання Росією "Л /ДНР"

Державна Дума Росії у вівторок, 15 лютого, проголосувала за ініційований фракцією КПРФ проект постанови Про звернення до президента Володимира Путіна про визнання" ДНР " і " ЛНР " на окупованих Російською державою районах Донбасу.

У відповідь Верховна Рада звернулася до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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