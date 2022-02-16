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#UAразом: українські зірки підтримують челендж президента Зеленського до Дня єднання України

16 лютого 2022, 12:30

На підтримку України масово публікуються синьо-жовті прапори.

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Українські зірки підтримали челендж Зеленського UAразом до Дня єдності / Колаж - t.me/V_Zelenskiy_official / instagram.com/realpotap / instagram.com/liliia.rebrik

16 лютого в Україні відзначають свято - День єднання. Український президент Володимир Зеленський з дружиною запропонували відсвяткувати цю подію незвичайним способом.

В соціальних мережах вони запустили челлендж суть якого полягає в тому, щоб запостити своє фото з прапором України з хештегом #UAразом.

"Сьогодні, в День єднання, о 10:00 на будинках і спорудах в усіх населених пунктах піднімуть синьо-жовтий прапор і пролунає "Ще не вмерла України…". А в соцмережах ми запускаємо челендж. Зробіть фото чи запишіть відео із прапором України. Додайте хештег #UAразом та опублікуйте.Позначте людину, якій хочете передати челендж", - таке повідомлення з'явилось в Telegram-каналі Зеленського.

Українські знаменитості з азартом підтримали челендж, і вже діляться своїми фото в соціальних мережах:

"Все буде Україна",- Лілія Ребрик.

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Лілія Ребрик підтримала челендж Зеленського UAразом до Дня єдності / instagram.com/liliia.rebrik

"У День Єднання Україна разом!... У ці непрості часи ми всі потребуємо спілкування, відкритості та чесності. Нам треба говорити, аби не говорили за нас",- Наталія Мосейчук.

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Наталія Мосейчук підтримала челендж Зеленського UAразом до Дня єдності / instagram.com/moseichuk.official

"Сьогодні, як ніколи, я хочу підтримати Україну і нас українців! На нашу долю випало багато випробувань і нам буде про що розповісти нашим онукам. У важкі часи нашої історії ми завжди знаходили сили для того,щоби об'єднання єднатись заради нашого майбутнього. Тому і існує такий народ, така нація і така держава! Україна-це люди, які живуть, люблять, працюють і розвивають нашу країну. Це люди, які навіть за кордоном зберігають нашу культуру, традиції і безмежну любов до Богом даної Землі! Я впевнений, що ми з гордістю переживемо і ці непрості часи! Тільки Разом! Ми вміємо бути єдиними! Нам потрібна підтримка всіх Українців на планеті Земля!" - Олексій 'Потап' Потапенко

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Потап підтримав челендж Зеленського UAразом до Дня єдності / instagram.com/realpotap

"Доброго ранку! #UAразом",- Ірина Монатік.

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Ірина Монатік підтримала челендж Зеленського UAразом до Дня єдності / instagram.com/irinamonatik

"Маленький український прапор в моїй валізі завжди.. це мій талісман, за багато років моїх мандрівок! Сьогодні День єднання! І я хочу нагадати що ми сильна нація! Нашій силі духу можна тільки позаздрити!Всім мирного неба над головою і позитиву!" - Леся Нікітюк.

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Леся Нікітюк підтримала челендж Зеленського UAразом до Дня єдності / instagram.com/lesia_nikituk

"Нехай наші дітки завжди усміхаються та радіють життю! Єднаймося!" - Григорій Решетнік.

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Григорій Решетнік підтримав челендж Зеленського UAразом до Дня єдності / instagram.com/grisha_reshetnik

"Я в Києві і я не боюся! А в якому місті ти? #иаразом",- Оля Цибульська.

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Оля Цибульська підтримала челендж Зеленського UAразом до Дня єдності / instagram.com/cybulskaya

"Не день нападу, а День єднання! З Днем Єдності України!" - Ектор Хіменес-Браво.

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Ектор Хіменес-Браво підтримав челендж Зеленського UAразом до Дня єдності / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Доброго ранку!:) ♥ ️ Єднаймося!" - Руслан Сенічкін.

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Руслан Сенічкін підтримав челендж Зеленського UAразом до Дня єдності / instagram.com/ruslan_senichkin

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Як повідомляв головред, президент України Володимир Зеленський відкрив телемарафон національної єдності з нагоди Дня єднання і звернувся до українців.

Нагадаємо, в Україні ввели нове свято - День єднання. Він відзначатиметься 16 лютого.

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