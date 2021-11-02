Вчені знайшли новий взаємозв'язок між фастфудом і діабетом / flickr.com / Good Chuck

Є зв'язок між проживанням в районах з високою доступністю ресторанів швидкого харчування і більш високим ризиком розвитку цукрового діабету другого типу. Про це повідомляється в статті, яка була опублікований у журналі JAMA Network Open з посиланням на дослідження вчених з Медичної школи імені Гроссмана в Нью-Йоркському університеті.

У той же час, кажуть вчені, велика кількість магазинів і супермаркетів, в яких продається здорова їжа, знижує захворюваність на діабет другого типу.

Дослідники використовували дані, які були отримані від управління охорони здоров'я ветеранів США від більш ніж дев'яти мільйонів чоловік з 1,2 тисячі медичних установ по всій країні. Вчені склали когорту з більш ніж чотирьох мільйонів ветеранів без діабету на базі електронних медичних карт за період з 2008 по 2016 рік. Стан здоров'я кожного ветерана відстежувався протягом 2018 року або до тих пір, поки людина не захворіла на діабет або не померла.

Вчені також визначили число ресторанів фастфуду, що знаходяться в крокової доступності в тих міських районах, де проживали пацієнти. Для передмістя враховувалася відстань між будинком і рестораном і будинком, Рівне близько 10 кілометрам, а в сільській місцевості — 16 кілометрам.

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Нагадаємо, раніше іспанські вчені багато років спостерігали за раціоном добровольців і стежили за зміною довжини їх теломер - ділянок в хромосомах, які зазвичай використовують як маркер біологічного віку.

Дослідники оцінювали, як саме рафіновані продукти і фастфуд впливають на довжину теломер. Виявилося, що ймовірність укорочення теломер різко зростала від групи з мінімальним споживанням смачних шкідливостей до групи з максимальним.