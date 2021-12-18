УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Вчені знайшли зв'язок між фізкультурою і уповільненим старінням

18 грудня 2021, 01:44

Скорочення утворення активних форм кисню (АФК) в скелетних м'язах під час старіння, кажуть вчені, сприяє розвитку інсулінорезистентності.

Старіння
Вчені знайшли зв'язок між фізкультурою і уповільненим старінням / ua.depositphotos.com

Є фермент, який відіграє ключову роль у поліпшенні здоров'я і продовження життя за допомогою вправ. Про це повідомляється в статті, яка опублікована в журналі Science Advances з посиланням на дослідження вчених з Університету Монаша в Австралії

Однією з основних причин діабету II типу як вікового захворювання є розвиток інсулінорезистентності або нездатність організму реагувати на інсулін, що часто пов'язано зі зниженням фізичної активності. Дослідники виявили, що фізична активність дійсно підвищує чутливість до інсуліну і, в свою чергу, сприяє здоровому обміну речовин і профілактиці захворювань.

Скорочення утворення активних форм кисню (АФК) в скелетних м'язах під час старіння, кажуть вчені, сприяє розвитку інсулінорезистентності. АФК провокують адаптивні реакції, які є невід'ємною частиною оздоровчого ефекту вправ. Вироблення активних форм кисню посилюється за участю ферменту NOX-4. Показано, що вміст NOX-4 в скелетних м'язах зменшується з віком, і це корелює з підвищенням інсулінорезистентності.

За словами вчених, речовини, які підсилюють активність NOX-4, міститься в природі, наприклад, в овочах сімейства хрестоцвітних (брокколі або цвітна капуста), проте їх необхідну кількість значно більше, ніж те, що багато людей готові споживати.

читайте такожП'ять найгірших сніданків для довголіття, на думку експертів зі старіння

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив італійських і японських вчених склав топ-3 суперпродуктів, які значним чином покращували роботу головного мозку.

До того вчені пояснили, чим корисний шоколад для здоров'я серця і мозку. Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, які продукти покращують пам'ять.

viber
вчені здоров'я організм
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Успіх в грошах і кар'єрі: топ-5 знаків, для кого Новий рік 2022 буде найщасливішимУспіх в грошах і кар'єрі: топ-5 знаків, для кого Новий рік 2022 буде найщасливішим Смачний м'ясний рулет на Новий рік 2022: неймовірно простий рецептСмачний м'ясний рулет на Новий рік 2022: неймовірно простий рецепт Топ-3 щасливчика: астролог назвав знаки, яким пощастить у коханні в 2022 роціТоп-3 щасливчика: астролог назвав знаки, яким пощастить у коханні в 2022 році Місячний календар на січень 2022: найкращі дні місяцяМісячний календар на січень 2022: найкращі дні місяця Біди, нещастя, непередбачені витрати: названі найнебезпечніші дні 2022 рокуБіди, нещастя, непередбачені витрати: названі найнебезпечніші дні 2022 року
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
02:45

Як швидко симптоми "Омікрону" проявляються після зараження, пояснили у ВООЗ

02:13

Ціни на товари злетять: українцям назвали причинуВідео

01:44

Вчені знайшли зв'язок між фізкультурою і уповільненим старінням

01:16

Чи потрібно пити вітаміни у пігулках - відповідь доктора КомаровськогоВідео

00:51

Прикмети на 18 грудня: що не можна робити в Савін день і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:19

Гороскоп на сьогодні 18 грудня 2021: Тільцям – щасливі зміни, Близнюкам - вороги, Водоліям - грошіВідео

17 грудня, п'ятниця
23:52

Втеча дубль 2: після сутички з ДБР Порошенко полетів "у теплі краї"Відео

23:31

"Укрзалізниця" ввела додаткові рейси: куди можна поїхати на новорічні святаВідео

23:30

США та Німеччина досягли угоди щодо ПП-2: доля труби Газпрому відтепер залежить від УкраїниВідео

23:17

На Львівщині обвалилася шахта: є жертви

22:52

У Вінниці головний приз у конкурсі для вакцинованих дістався синові судді: хлопець виграв ToyotaВідео

22:39

У Байдена зробили заяву про неготовність Путіна до військового вторгнення в Україну

22:30

У Польщі хворіти не можна: український заробітчанин розповів про гіркий досвід лікуванняВідео

21:49

Головне - сало: Тищенко розповів, хто для нього справжній українецьВідео

21:39

Дві вимоги США щодо Донбассу: у Байдена поставлять умову Росії щодо "угоди" – BloombergВідео

21:20

У роботі ПриватБанку стався збій: клієнти втратили гроші

21:04

Відповідь за НАТО: Україна висунула Кремлю жорсткий ультиматумВідео

20:40

Злякався повістки: з'явилося відео, як Порошенко втік від ДБРВідео

20:37

Збреше, і оком не моргне: топ-4 найбільш брехливих знака зодіаку

20:30

Які продукти покращують роботу кишечника - відповідь вчених

Реклама
20:19

Газова криза у Європі і постачання вугілля: Шмигаль зробив заяву про опалювальний сезон в УкраїніВідео

19:56

Пєсков розповів, хто прийде на місце ПутінаВідео

19:47

Конкурс краси "Міс світу" скасували через COVID-спалах серед учасницьВідео

19:37

Біди, нещастя, непередбачені витрати: названі найнебезпечніші дні 2022 року

19:30

Дрібний ростовський хабарник спалив всю конторуПогляд

19:20

В Україні стрибок валюти: гривня помітно слабшаєВідео

19:19

Атака військами на Україну і відключення SWIFT: в ЄС поставили Москві жорстку умовуВідео

19:11

Зірка Жіночого Кварталу в зухвалому вбранні засвітила оголені сідниці

18:56

Згоріли 10 автомобілів "швидкої": на Донеччині сталася пожежа у медзакладі

18:42

Тарифи на воду зростуть: українців попередили про подорожчанняВідео

18:35

У Хмельницькому мати хотіла продати свою 15-річну доньку в бордель

18:28

Україна - не союзник і не партнер Росії: у Путіна оголосили про розрив відносин з Києвом

17:54

У Харкові батько розбещував 10-річну доньку і знімав дитячу порнографію

17:54

Ультиматум РФ: НАТО вимагає зняти напруженість стосовно України до початку переговорівФотоВідео

17:49

У Шольца не хочуть пов'язувати СП-2 з російською агресієюВідео

17:38

"Велике будівництво": раритетні вантажівки вагою 500 тонн випробували нову об’їзну Дніпра

17:30

Україна поза НАТО і блокада розширення Альянсу: у Байдена відповіли на" велику угоду " Росії і США

17:25

"Худа і нервова": Оля Полякова злякала фанатів хворобливою худорбою

17:13

На Прикарпатті випав чорний сніг: у чому причина аномалії

17:00

А-Банк у режимі онлайн зараховує 1000 грн від держави новости компании

Реклама
16:44

У Маріїнському парку Києва з'явилася дивна білочка: пристає до людей, поки не доб'ється свого

16:40

"Безграмотні": Мережа регоче через дикі помилки на вуличних табличках у Дніпрі

16:32

Анна Седокова, прикрившись одним лише келихом вина, влаштувала голий сніданок

16:25

В Україні розширили перелік професій з обов'язковою вакцинацією від коронавірусуВідео

16:16

Замість маски - жіночі червоні трусики на обличчі: пасажира вигнали з літака за порушення карантинуВідео

15:47

ТОВ "Євро-реконструкція" продовжує працювати в штатному режимі актуально

15:40

"Тисяча Зеленського": українці масово витрачають ковідні гроші та скаржаться на проблемиВідео

15:34

Задихнулися димом уві сні: у Львові трагічно загинула молода закохана параВідео

15:31

Померла актриса з Іронії долі і Сумки інкасатора

15:26

На ФОПів очікують касові апарати або РРО з 1 січня 2022 року: Рада провалила відстрочкуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти