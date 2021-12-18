Вчені знайшли зв'язок між фізкультурою і уповільненим старінням / ua.depositphotos.com

Є фермент, який відіграє ключову роль у поліпшенні здоров'я і продовження життя за допомогою вправ. Про це повідомляється в статті, яка опублікована в журналі Science Advances з посиланням на дослідження вчених з Університету Монаша в Австралії

Однією з основних причин діабету II типу як вікового захворювання є розвиток інсулінорезистентності або нездатність організму реагувати на інсулін, що часто пов'язано зі зниженням фізичної активності. Дослідники виявили, що фізична активність дійсно підвищує чутливість до інсуліну і, в свою чергу, сприяє здоровому обміну речовин і профілактиці захворювань.

Скорочення утворення активних форм кисню (АФК) в скелетних м'язах під час старіння, кажуть вчені, сприяє розвитку інсулінорезистентності. АФК провокують адаптивні реакції, які є невід'ємною частиною оздоровчого ефекту вправ. Вироблення активних форм кисню посилюється за участю ферменту NOX-4. Показано, що вміст NOX-4 в скелетних м'язах зменшується з віком, і це корелює з підвищенням інсулінорезистентності.

За словами вчених, речовини, які підсилюють активність NOX-4, міститься в природі, наприклад, в овочах сімейства хрестоцвітних (брокколі або цвітна капуста), проте їх необхідну кількість значно більше, ніж те, що багато людей готові споживати.

читайте такожП'ять найгірших сніданків для довголіття, на думку експертів зі старіння

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив італійських і японських вчених склав топ-3 суперпродуктів, які значним чином покращували роботу головного мозку.

До того вчені пояснили, чим корисний шоколад для здоров'я серця і мозку. Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, які продукти покращують пам'ять.