Учені назвали винуватця всіх пандемій на Землі

Учені розповіли, як Сонце впливає на поширення вірусів на Землі / ua.depositphotos.com

Пандемія коронавірусу - не перша і, найімовірніше, не остання епідемія, яка зачепить людство. Вчені з'ясували, що можливою причиною спалахів епідемій на Землі може бути Сонце.

Справа в тому, що епідемії збігаються з 11-річними сонячними циклами, йдеться в дослідженні Environmental Science and Pollution Research.

Як стверджують вчені, активність Сонця збільшується і зменшується з періодом, який становить приблизно 11 років. Якщо зіставити кількість сонячних плям, коли їхня кількість значно збільшується, зі спалахами епідемій на Землі, то вони практично збігаються.

Експерти аналізували пандемії, які відбувалися в період з 1750 по 2020 рік. Виявилося, що 27 з 36 світових пандемій збігаються зі значним збільшенням або зменшенням кількості сонячних плям.

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Як Сонце впливає на поширення вірусів

Коли на Сонці збільшується кількість плям, це призводить до збільшення інтенсивності сонячного вітру. Через це на Землі можуть відбуватися локальні кліматичні зміни. Крім того, можлива мутація вірусів, які й стають причиною пандемій.

Учені говорять про те, що можуть спрогнозувати епідемії на наступні 110 років.

Як повідомляв Главред, на початку пандемії лікарі говорили, що відпочинок на сонці, засмага і вітамін D позитивно впливають на імунну систему в умовах пандемії коронавірусу.

Втім, пізніше стало зрозуміло, що літня спека не змогла зупинити COVID-19. Виявилося, що сонячний ультрафіолет надає помірну стримуючу дію на збудника коронавірусу COVID-19.

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