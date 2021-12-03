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Вчені пояснили, чому новорічні ялинки можуть бути небезпечні

3 грудня 2021, 04:30

Як кажуть британські дослідники, є як мінімум один варіант, при якому новорічні ялинки можуть бути небезпечні для здоров'я великої кількості людей.

Ялинка
Вчені пояснили, чому новорічні ялинки можуть бути небезпечні / ua.depositphotos.com

Британські вчені попередили про небезпеку живих новорічних ялинок. Результати їх дослідження були опубліковані у виданні The Sun.

За словами дослідників, що містяться в кожній ялинці алергени і 53 види цвілі можуть провокувати у людини головні болі. Люди, які страждають від алергії, дуже гостро реагують на запахи рослин і трави. В результаті з'являються кашель, нежить, можливі болі у вухах.

"Група вчених з медичного університету північних районів штату проаналізувала вирізки з 28 різдвяних ялинок, включаючи голки і кору, різних видів", - повідомляють дослідники.

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Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали, що захворювання ясен здатне спровокувати серцеві захворювання, оскільки скупчення "поганих" бактерій у роті може потрапити в кровотік.

А незвичайний – кислий-присмак у роті може бути симптомом інфаркту.

viber
здоров'я Ялинка організм
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