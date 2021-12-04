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Вчені пояснили, який продукт допоможе "прибрати" живіт

4 грудня 2021, 01:02

Перш за все, фахівці радять уникати насичених жирів, які містяться у вершковому маслі, салі, м'ясі і птиці. І взагалі процесом не можна манкувати.

Пузо
Вчені пояснили, який продукт допоможе "прибрати" живіт / ua.depositphotos.com

Вчені знайшли спосіб позбутися від вісцерального жиру на животі,яким оточені внутрішні органи. Допомогти в цьому може щоденне вживання 10 г розчинної клітковини, повідомляє Express.

Відзначається, що дана речовина може знизити рівень вісцерального жиру на 3,7% за п'ять років. За словами фахівців, клітковина міститься у вівсяних висівках, ячмені, горіхах, насінні, бобах, горосі і деяких фруктах і овочах. Вчені вважають, що завдяки цільним зернам людина відчуває себе більш насиченим, отже, легше контролює апетит.

Крім того, до зниження відсотка жиру в області живота призводить споживання мононенасичених жирів (велика їх кількість міститься в оливковій олії, авокадо і деяких видах горіхів). При цьому фахівці рекомендують уникати насичених жирів, які містяться у вершковому маслі, салі, м'ясі і птиці.

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Нагадаємо, раніше дослідники встановили ефективність використання куркуми в усунення очних запалень і при цьому не знайшли ніяких ускладнень.

Група дослідників з Університетського коледжу Лондона довели, що освітлення червоного кольору можеполіпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).

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здоров'я схуднення
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