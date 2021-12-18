Вчені порівняли ризики повторного зараження на Омікрон і Дельту: які результати

Повний курс вакцинації від коронавірусу може захистити від зараження Омікроном тільки в 20 відсотках випадків.
Імовірність повторного зараження вже перехворілих на коронавірус в умовах поширення нового штаму Омікрон в п'ять разів вище, ніж при Дельта-варіанті.
До такого висновку прийшли вчені з Імперського коледжу Лондона.
Результати дослідження епідеміологів, проведеного з 29 листопада по 11 грудня, засновані на даних Агентства з безпеки в галузі охорони Здоров'я Британії та Національної служби охорони здоров'я.
За даними вчених, імунітет до COVID - 19 у перехворілих при штамі Дельта був здатний протягом півроку захистити від повторного зараження в 85 відсотках випадків. В умовах поширення Омікрона показник впав до 19 відсотків.
Повний курс вакцинації від коронавірусу може захистити від зараження Омікроном тільки в 20 відсотках випадків. Після бустерного щеплення цей показник зростає до 55-80 відсотків. У випробуваннях брала участь вакцина Pfizer-BioNTech.
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Як каже професор Ніл Фергюссон, який керував дослідженням, це доводить, "наскільки сильно Омікрон-штам може йти від захисту імунітету, отриманого або після зараження, або після вакцинації".
Про те, що Омікрон може обходити імунітет після перенесеного людиною COVID-19, що несе високий ризик повторної інфекції, також заявили вчені з ПАР. Зараз на Омікрон припадає понад 90 відсотків нових випадків заражень на коронавірус в країні.
За даними південноафриканського МОЗ, Омікрон поширюється швидше дельти, при цьому число госпіталізацій в країні в умовах поширення нового штаму знизилося.
Омікрон в Україні
Нагадаємо, в суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше, розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
Також раніше Міністерство охорони здоров'я України створило наказом, яким розширило перелік організацій з обов'язковою вакцинацією співробітників проти COVID-19.
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