Вчені виявили несподівану небезпеку неправильної ходьби / ua.depositphotos.com

Неправильна ходьба з надмірним навантаженням на стегна і коліна може привести до передчасному розвитку остеоартриту - невиліковного захворювання, яке призводить до хронічних болів та інвалідності. Про це повідомляється в статті вчених з Сіднейського університету, яка була опублікована в спеціалізованому виданні Osteoarthritis and Cartilage.

Фахівці проаналізували дані 23 наукових досліджень, в яких взяли участь більше чотирьох тисяч чоловік, щоб виявити зв'язки між різними типами рухів суглобів, задіяних під час ходьби, і їх зв'язок з прогресуванням остеоартриту. Це і дозволило вченим створити детальну модель зміщення колінного суглоба під час кроку. Виявилося, що якщо коліно при ходьбі зсувається спочатку назовні, а потім всередину, то ризик загострення остеоартриту збільшується вдвічі.

В даний час вчені розробляють методи зниження небезпечних навантажень на суглоби у пацієнтів з остеоартритом колінного суглоба – для того, щоб уповільнити розвиток захворювання.

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