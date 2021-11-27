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Загрозу вторгнення Росії в Україну не можна вважати блефом - НАТО

27 листопада 2021, 23:23

Столтенберг сказав, що союзники ясно дали зрозуміти, що будь-які подальші агресивні дії матимуть серйозні наслідки.

Столтенберг
Столтенберг висловився про можливий напад Росії / УНІАН

Загрозу вторгнення Росії в Україну не можна вважати блефом, але будь-які подальші агресивні дії Росії матимуть серйозні наслідки, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми бачимо, що вже вдруге цього року Росія масажує тисячі військ на українському кордоні. Це включає в себе військову техніку, таку як танки, артилерія і безпілотники, а також наземні війська. Я не можу міркувати про наміри Росії. Але ми бачили, що Росія й раніше застосовувала силу проти своїх сусідів. Тому ми не можемо вважати, що це просто блеф", - заявив Столтенберг, повідомляє Welt am Sonntag.

За його словами, Альянс зберігає пильність і уважно стежить за ситуацією.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну політично і практично, щоб країна могла захистити себе від агресії", - заявив він.

Столтенберг сказав, що союзники ясно дали зрозуміти, що будь-які подальші агресивні дії матимуть серйозні наслідки.

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"Я закликаю Росію до зниження напруженості і деескалації. У той же час ми як і раніше відкриті для діалогу з Росією. Коли напруженість висока, діалог стає ще більш важливим", - підкреслив генсек НАТО.

Війна Росії та України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше повідомляли про стягуванні Росією військ до кордонів України. Дані відомості підкріплювалися супутниковими знімками пересування російських збройних підрозділів.

В Північноатлантичному альянсі зафіксували надмірне скупчення військ Росії біля українських кордонів. При цьому в колективному блоці безпеки заходу вважають, що Москва може піти на військове вторгнення в Україну.

Український дипломат, посол у Німеччині Андрій Мельник розповів, що Київ вкрай стурбований передислокацією російських військ біля кордонів України. За його словами, обстановка нагадує ситуацію 2014 року, коли Росія окупувала АР Крим і Донбас.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в нібито планах зі звільнення Донбасу військовим шляхом і назвав це "червоними лініями" для Москви. Він сказав, що, мовляв, такому сценарію сприяють поставки Києву зброї з боку НАТО.

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новини Росії НАТО військова агресія РФ Йенс Столтенберг новини України
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