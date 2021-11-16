Україна готується до ескалації ситуації на кордоні через мігрантів - МВС

У МВС повідомили, що країна зацікавлена в розширенні співпраці з ЄС для протистояння загрозам гібридного характеру в майбутньому.
Голова МВС Денис Монастирський під час розмови з комісаром Євросоюзу з внутрішніх справ Ільвою Йоханссон підняв питання взаємодії на тлі загострення ситуації на кордонах Союзу.
Під час розмови Монастирський зазначив, що Україна, зі свого боку, зацікавлена в розширенні співпраці з ЄС для протистояння загрозам гібридного характеру в майбутньому, повідомляє пресслужба МВС.
"Ми розглядаємо ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії Кремля на ослаблення Євросоюзу", - заявив міністр.
У той же час голова МВС зазначив, що сьогоднішня ситуація на кордоні Польщі дає всі підстави прогнозувати ймовірну ескалацію і нарощування нелегальної міграції на кордоні України і Білорусі.
Також Монастирський підкреслив доцільність використання другої фази проєкту "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні", щоб посилити охорону українсько-білоруської ділянки кордону і поліпшити матеріально-технічну базу прикордонників.
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Як відомо, нелегальні мігранти зібралася біля кордону Білорусі та Польщі ще з ранку, 8 листопада. Частина людей пішла в ліси, інші вирушили до КПП, щоб потрапити на територію польської держави. Біженці спробували прорватися через кордон-ламали паркан за допомогою лопат, щипців і підручних засобів. Польські силовики відбивали атаки.
Пізніше мігранти біля кордону з Польщею вирішили розбити наметовий табір. Польські силовики зафіксували сотні спроб прориву на територію країни. На місці як і раніше знаходяться кілька тисяч біженців.
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